El Principado da luz verde a un nuevo parque de baterías en Oviedo, entre Teatinos y Pontón de Vaqueros

El Gobierno del Principado ha dado luz verde a un nuevo parque de baterías en Oviedo, cuya autorización ambiental se publicó este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La instalación, compuesta por 14 contenedores, se ubicará entre Teatinos y Pontón de Vaqueros, en suelo urbano, y se suma al despliegue de sistemas de almacenamiento energético que se está impulsando en Asturias. Este proyecto se enmarca en una planificación más amplia que contempla la implantación de cinco parques de baterías con un total de 260 contenedores en el entorno de la capital, algunos de ellos en zonas no urbanizables y muy próximos a viviendas y equipamientos públicos. En áreas como Fitora, Pontón de Vaqueros y La Corredoria existen casas e instalaciones deportivas a menos de 150 metros de los emplazamientos previstos.

Pese a las alegaciones presentadas por vecinos y por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, la Administración autonómica ha rechazado las objeciones y ha continuado con la tramitación favorable de los proyectos. Los colectivos críticos cuestionan la escasa distancia a los núcleos de población y alertan de los posibles impactos sobre la salud y el entorno.

Asturias suma actualmente al menos 83 proyectos de parques de baterías, con tamaños muy dispares, desde instalaciones de un solo contenedor hasta complejos de más de 300 módulos. Oviedo concentra once proyectos, seguida de Gijón, Avilés, Siero y Mieres, en una expansión que, según los ecologistas, resulta llamativa en relación con el consumo eléctrico regional y evidencia la falta de una planificación territorial clara. Desde la Coordinadora Ecoloxista se advierte además de los riesgos asociados a un eventual incendio o fuga térmica, por la emisión de gases tóxicos y la dificultad de extinción de este tipo de fuegos, con posibles consecuencias graves para la población cercana y el medio ambiente.