El Principado da luz verde a un nuevo parque de baterías en Oviedo, entre Teatinos y Pontón de Vaqueros
Este proyecto se enmarca en una planificación más amplia que contempla la implantación de cinco parques de baterías con un total de 260 contenedores en el entorno de la capital
El Gobierno del Principado ha dado luz verde a un nuevo parque de baterías en Oviedo, cuya autorización ambiental se publicó este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La instalación, compuesta por 14 contenedores, se ubicará entre Teatinos y Pontón de Vaqueros, en suelo urbano, y se suma al despliegue de sistemas de almacenamiento energético que se está impulsando en Asturias. Este proyecto se enmarca en una planificación más amplia que contempla la implantación de cinco parques de baterías con un total de 260 contenedores en el entorno de la capital, algunos de ellos en zonas no urbanizables y muy próximos a viviendas y equipamientos públicos. En áreas como Fitora, Pontón de Vaqueros y La Corredoria existen casas e instalaciones deportivas a menos de 150 metros de los emplazamientos previstos.
Pese a las alegaciones presentadas por vecinos y por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, la Administración autonómica ha rechazado las objeciones y ha continuado con la tramitación favorable de los proyectos. Los colectivos críticos cuestionan la escasa distancia a los núcleos de población y alertan de los posibles impactos sobre la salud y el entorno.
Asturias suma actualmente al menos 83 proyectos de parques de baterías, con tamaños muy dispares, desde instalaciones de un solo contenedor hasta complejos de más de 300 módulos. Oviedo concentra once proyectos, seguida de Gijón, Avilés, Siero y Mieres, en una expansión que, según los ecologistas, resulta llamativa en relación con el consumo eléctrico regional y evidencia la falta de una planificación territorial clara. Desde la Coordinadora Ecoloxista se advierte además de los riesgos asociados a un eventual incendio o fuga térmica, por la emisión de gases tóxicos y la dificultad de extinción de este tipo de fuegos, con posibles consecuencias graves para la población cercana y el medio ambiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial