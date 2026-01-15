Estos son los ganadores de los premios del VI Concurso de Iluminación “Oviedo luce contigo”

La concejala de Economía, Leticia González, entregó este jueves los premios del VI Concurso de Iluminación “Oviedo luce contigo” en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. De entre los 72 locales participantes, el ganador fue Briz Boutique de Chocolate, que obtuvo el primer premio dotado con 3.000 euros, seguido de Atrapasueños, que recibió 2.000 euros, y Maxter Confort, que se alzó con el tercer premio, valorado en 1.000 euros.

"Seguiremos trabajando de la mano con todos los comerciantes y asociaciones para apoyar, promocionar y fortalecer el comercio local de nuestra ciudad. Estamos convencidos de que es ese elemento esencial para la economía, para el empleo y para la riqueza de nuestro municipio", destacó la edil. "Seguimos impulsando el comercio para que continúe siendo un referente, al mismo tiempo que llenamos de luz, brillo y de color, y en este caso de espíritu navideño, nuestras calles y nuestros barrios gracias a estos fantásticos escaparates que todos los comercios que habéis participado habéis creado para este concurso", concluyó.

Además, otros diez establecimientos fueron reconocidos con premios de 500 euros tras imponerse en la votación popular. Los galardonados fueron 7 Colores, Comercial Astur (avenida de Galicia), Comercial Astur (calle Caveda), Carmen Caro Clínica Dental, Cafetería Harris, Expendeduría de Tabaco Oviedo 9, Nacaru Puericultura, Graciela A. Palacio Estilista, Librería Pasa Página y Modas Maximina. El fallo del jurado corrió a cargo de la diseñadora Ana Reguera, la analista de diseño y tendencias de moda Sofía Iglesias y el fotógrafo Alfonso Suárez, encargados de evaluar las propuestas participantes.