Estas son las ocho ciudades contra las que competirá Oviedo por ser Capital Europea de la Cultura

Oviedo competirá contra otras ocho ciudades españolas por convertirse en Capital Europea de la Cultura. El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, hizo público este jueves el listado definitivo de las candidaturas que optarán a un título al que no optarán otros aspirantes como Vitoria, León o Pamplona, que habían barajado presentarse en un principio.

Junto a Oviedo, las ciudades candidatas son Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. Todas ellas deberán superar una primera fase de selección que se desarrollará entre el 2 y el 5 de marzo. En esas fechas, los representantes de cada ciudad acudirán a la sede del Ministerio de Cultura para exponer los contenidos de su candidaturas y defenderlos ante un comité de expertos. El proceso de selección estará en manos de diez jurados internacionales designados por las instituciones europeas implicadas en la Capitalidad Europea de la Cultura, además de dos especialistas españoles nombrados por el Ministerio de Cultura. La composición de dicho comité se hará pública próximamente.

Cada una de las delegaciones –integrada por diez componentes– tendrá media hora para presentar su proyecto antre los expertos y después deberá que defenderlo durante una hora contestando a las preguntas del jurado y explicando punto por punto los detalles de su candidatura. Sólo dos personas de cada equipo podrán someterse a ese examen por parte del jurado.

Una vez que finalice ese proceso ya se sabrá qué ciudades han pasado el corte. Es decir, el 6 de marzo la delegación asturiana ya conocerá si Oviedo sigue optando a convertirse en Ciudad Europea de la Cultura. Por experiencias anteriores, ese primer corte suelen pasarlo sólo tres o cuatro de los aspirantes. La ciudad elegida por el comité de expertos se dará a conocer en el mes de diciembre.

Reunión online

Pero antes de todo eso, el próximo 23 de enero, los representantes de las candidaturas mantendrán una reunión online con los responsables delegados del Ministerio de Cultura en la que se les explicarán los detalles de la presentación a la que tienen que asistir a principios de marzo y se aclararán posibles dudas al respecto.

La ciudad que sea elegida Capital Europea de la Cultura en 2031 desarrollará un ambicioso programa cultural a lo largo de todo el año de su capitalidad, con una agenda continuada de actividades en la que convivirán creadores locales y europeos, además de iniciativas de cooperación internacional. La propuesta aspira a proyectar el talento del territorio, reforzar los vínculos con otros países del continente y convertir la cultura en un eje vertebrador de la vida social, con impacto directo en la proyección exterior y en la dinamización económica.

El título de Capital Europea de la Cultura es una distinción anual concedida por la Unión Europea con el objetivo de poner en valor la diversidad cultural del continente, fomentar el diálogo entre comunidades y promover un desarrollo sostenible a largo plazo. La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea en 1985, se concibió como un proceso de reflexión permanente sobre las raíces compartidas y la pluralidad cultural europea. Desde entonces, más de 60 ciudades han ostentado este reconocimiento, entre ellas Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca o San Sebastián. El camino hacia la designación se inicia con seis años de antelación y culmina con la elección oficial cuatro años antes del año en que se ejerce la capitalidad.