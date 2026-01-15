La "Suite española" embruja en la Sociedad Filarmónica

La segunda cita del año de la Sociedad Filarmónica de Oviedo planteaba un pequeño cambio de registro respecto a los programas más convencionales a través de la propuesta que, bajo el título "Suite española", aglutina diferentes piezas, vocales e instrumentales, de compositores como Enrique Granados, Isaac Albéniz o Manuel de Falla. Las artífices de este programa conceptual son la pianista Rosa Torres-Pardo y la cantaora La Jose, quienes mostraron en todo momento una gran sintonía y se ganaron al melómano público ovetense desde el primer compás. Como las propias artistas explicaron a los asistentes (después de elogiar la acústica del teatro Filarmónica), "es un proyecto muy personal que fluctúa entre lo clásico y lo flamenco y que, en España, se estrena justamente ahora".

La expresividad y la riqueza de la música nacional fueron el denominador común de esta velada, la segunda del año, subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo (cuyo presidente, David Álvarez, asistió al recital), y con la colaboración de la Fundación EDP y de LA NUEVA ESPAÑA.

Estructurado en cuatro bloques ("Goyescas", "Lorquiana", "Sefarad" y "El amor brujo"), las intérpretes transitaron por diferentes piezas emblemáticas del repertorio español aportando un toque personal a la ejecución.

Torres-Pardo brilló en las siempre densas y complejas texturas de "La maja y el ruiseñor" o "El corpus Christi en Sevilla", mientras que La Jose descubrió su amplia tesitura y un timbre muy atractivo y sugerente que supo explotar a lo largo de la velada (particularmente en "Canción del amor dolido" y "Canción del fuego fatuo" de "El amor brujo" de Falla) o en "La tarara" (Albéniz) donde puso a cantar al público que, en el número habitual, asistió a la velada.

Ante los aplausos y el reconocimiento del respetable, las artistas agradecieron a la Filarmónica su labor y su apuesta en ese proyecto y regalaron, como propina, sendas versiones de "El paño moruno" (en homenaje a los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla) y el famoso tango "Volver" de Carlos Gardel.