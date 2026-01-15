Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo recuperar los 414.000 euros pagados "ilegalmente" en premios de jubilación

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este jueves explicaciones sobre los premios y primas de jubilación abonados por el Consistorio en los ejercicios 2022, 2023 y 2024. La formación conservadora señala, respaldándose en el Informe Definitivo de Control Financiero de la Intervención General, que estos pagos al personal funcionario "carecen de cobertura legal" y suponen "una alteración del régimen retributivo establecido para las administraciones locales".

"Es inaceptable que se hayan abonado más de 411.000 euros en conceptos que la propia Intervención General califica como retribuciones ilegales y carentes de justificación jurídica; el equipo de gobierno tiene la obligación de exigir su reintegro de inmediato porque hablamos del dinero de todos los ovetenses", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta. Vox preguntó en la Comisión Plenaria de Economía si el equipo de gobierno municipal ha iniciado ya los procedimientos de reintegro, en qué fechas se han puesto en marcha, qué plazos maneja para recuperar las cantidades señaladas y si tiene previsto modificar la regulación sobre premios y primas de jubilación.

"El Ayuntamiento debe revisar de manera urgente el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para adaptarlo a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo y evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro", concluyó Peralta, zanjando el tema.