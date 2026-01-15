Yuja Wang regresa al Auditorio con la Mahler Chamber Orchestra

Las Jornadas de Piano regresan hoy a las 19.30 horas con una de las citas más esperadas de la temporada: la vuelta al Auditorio de la pianista Yuja Wang. La artista china, una de las más mediáticas y laureadas del panorama actual, afrontará el doble reto de interpretar el "Concierto para piano y orquesta" de György Ligeti en la primera parte y el "Concierto para piano número 1 en Mi menor", op. 11 de Frédéric Chopin, en la segunda.

Wang ha actuado con los directores, músicos y conjuntos más importantes del mundo y es reconocida no solo por su virtuosismo, sino también por sus interpretaciones espontáneas y llenas de vida. Comenzó a estudiar piano a los 6 años, recibiendo formación avanzada en Canadá y en el Curtis Institute of Music bajo la tutela de Gary Graffman. Su gran proyección internacional llegó en 2007 cuando sustituyó a Martha Argerich como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston. Tan sólo un par de años después debutaba en el Auditorio Príncipe Felipe en el marco de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y que cuentan con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

Entre los hitos más importantes que conforman su agenda en la presente campaña, Yuja Wang ha inaugurado la temporada de orquestas como la Sinfónica de San Francisco o la Orquesta de Filadelfia y sus compromisos la llevarán también a colaborar, en una serie de conciertos, con la Orquesta Real del Concertgebouw, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Cleveland y la Filarmónica de Róterdam.

Sobre el escenario estará acompañada por la Mahler Chamber Orchestra, fundada en 1997 y consolidada en el panorama artístico internacional como una de las orquestas de cámara más reconocidas del mundo. Funcionando como un colectivo global, la Mahler Chamber Orchestra está formada por miembros de 25 países diferentes que se reúnen para cada gira o proyecto. Uno de los objetivos prioritarios de esta agrupación es el de enriquecer la vida a través de la música, facilitando para ello encuentros (tanto dentro como fuera del escenario) que acercan el repertorio, la música, el aprendizaje y la creatividad a comunidades de todo el mundo.

El programa, estructurado en dos partes, comenzará mediante la suite "Pulcinella" de Igor Stravinsky, una pieza neoclasicista inicialmente concebida como ballet protagonizado por figuras de la commedia dell’arte. Le seguirá el "Concierto para piano y orquesta" de Ligeti, en cuyos cinco movimientos se articulan diferentes estilos e influencias que configuran un reto mayúsculo para el intérprete. La segunda parte volverá su estética hacia el clasicismo y el Romanticismo de la mano de una selección (de la que se ejecutarán la "Chaconne" y el "Pas seul") de la música de ballet de "Idomeneo", de Mozart. Un preludio inigualable para el "Concierto para piano número 1 en Mi menor" de Chopin, un magisterio muy diferente al de la primera mitad.

Fabien Gabel será el director encargado de comandar esta atractiva y exigente cita musical. El maestro francés posee una gran trayectoria internacional.

Las localidades de patio están agotadas pero todavía se pueden adquirir entradas para el anfiteatro (37 euros) en la taquilla del Campoamor, del Auditorio y en la web entradas.oviedo.es.