La Alfonso X iniciará las obras para instalarse en Oviedo en una semana: "Es un hito para la ciudad"

El desembarco de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Oviedo es más que inminente. El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, explicó este jueves que la institución académica comenzará «la próxima semana» las obras de demolición en el antiguo centro comercial del Calatrava para adecuar los espacios y adaptarlos a sus necesidades. «Mañana –por este viernes– nos van a presentar el proyecto y desde el Ayuntamiento se autorizarán las obras con la máxima celeridad posible siempre que todo esté en orden. Los trabajos comenzarán en cuestión de días», señala Cuesta.

La entrega del proyecto de demolición al Ayuntamiento se hará efectiva después del acto oficial de la firma del convenio de arrendamiento de los 23 locales que hasta 2019 fueron tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios y que se convertirán en aulas durante los próximos veinte años. Esta operación conlleva el ingreso de 6,3 millones en las arcas municipales por la utilización del espacio hasta 2046; es decir, la institución privada abonará un canon de 314.600 euros anuales por el alquiler de 14.000 metros cuadrados. De ellos, 9.400 serán destinados a espacio docente. El acto tendrá lugar a las doce del mediodía en el propio Calatrava.

Este viernes, según sostiene Nacho Cuesta, será «un hito» para la ciudad. «Es el final de un proceso ilusionante que se inició antes de 2024, cuando llegamos al acuerdo con la Universidad. Todo esto empezó con la compra del Calatrava, algo que muchos criticaron. Si la Universidad Alfonso X el Sabio viene a Oviedo es porque hay un espacio adecuado en el que puede instalarse para desarrollar su labor», asegura el segundo teniente de alcalde. «No sólo va a ser una forma de revitalizar la zona del Cristo y Buenavista, también va a ser una manera de darle vida a toda la ciudad», añade Nacho Cuesta.

El cartel

A la entrada del Calatrava, en la zona de la rampa, cerca del parque infantil, luce desde ayer un gran cartel con el siguiente mensaje: El Ayuntamiento de Oviedo da la bienvenida a la Universidad Alfonso X el Sabio. «Es una oportunidad lo suficientemente relevante y con ese cartel lo que queremos expresar es nuestra satisfacción porque hayan elegido Oviedo para instalarse. Queremos darles la bienvenida y sellar así nuestro compromiso», afirma Nacho Cuesta.

Además de las casetas necesarias para los obreros cuando se estén realizando los trabajos de adecuación del Calatrava, la Universidad Alfonso X el sabio también colocará en la explanada del antiguo centro comercial «un espacio para que pueda llevarse a cabo su actividad comercial» mientras duren las obras. «Así no sólo podrán explicar su proyecto desde el punto de vista arquitectónico, también podrán enseñar el formativo, mostrarle a la gente que estudios ofrecen», señala el segundo teniente de alcalde.

La previsión es que los trabajos duren doce meses y se harán por fases. Todo para facilitar el inicio de las clases en septiembre con los grados de Medicina y Enfermería. Arrancarán con cuatrocientos o quinientos alumnos. El resto de estudios universitarios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que demorará un lustro. Habrá más de tres mil alumnos y el 30 por ciento serán extranjeros.