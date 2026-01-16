Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ambiciosa rehabilitación que emprenderá Oviedo la próxima semana en una gran instalación deportiva

La junta de gobierno aprueba la adjudicación de las obras del parque del Oeste, un proyecto de Sardalla Española con una inversión de 2,82 millones de euros

Las piscinas del parque del Oeste.

Las piscinas del parque del Oeste. / Luisma Murias / LNE

Rosalía Agudín

La empresa Sardalla Española acometerá la rehabilitación de las piscinas del parque del Oeste por 2,82 millones de euros. Así lo decretó, ayer, la junta de gobierno durante la celebración de una sesión extraordinaria y la previsión es que los trabajos comiencen la próxima semana.

El alcance de la intervención es notable. Las actuaciones están organizadas en diferentes categorías que incluyen la rehabilitación energética, la mejora de la sostenibilidad, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación.

Todo ello se articulará en diversas actuaciones que durarán cinco meses y buscarán, por ejemplo, mejorar la calidad del aire interior, el confort visual y acústico, y eliminar barreras para hacer el edificio más inclusivo. Por su parte, Vox registró una batería de preguntas ante la comisión de Urbanismo denunciando los «graves retrasos» que sufren estas obras.

