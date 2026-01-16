La ambiciosa rehabilitación que emprenderá Oviedo la próxima semana en una gran instalación deportiva
La junta de gobierno aprueba la adjudicación de las obras del parque del Oeste, un proyecto de Sardalla Española con una inversión de 2,82 millones de euros
La empresa Sardalla Española acometerá la rehabilitación de las piscinas del parque del Oeste por 2,82 millones de euros. Así lo decretó, ayer, la junta de gobierno durante la celebración de una sesión extraordinaria y la previsión es que los trabajos comiencen la próxima semana.
El alcance de la intervención es notable. Las actuaciones están organizadas en diferentes categorías que incluyen la rehabilitación energética, la mejora de la sostenibilidad, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación.
Todo ello se articulará en diversas actuaciones que durarán cinco meses y buscarán, por ejemplo, mejorar la calidad del aire interior, el confort visual y acústico, y eliminar barreras para hacer el edificio más inclusivo. Por su parte, Vox registró una batería de preguntas ante la comisión de Urbanismo denunciando los «graves retrasos» que sufren estas obras.
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando