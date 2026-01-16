Barcelona se suma a la carrera por la Agencia de Salud a la que opta Oviedo

A Oviedo, y en concreto al Calatrava, le salen varios competidores para albergar la Agencia de Salud Pública. A las ya anunciadas candidaturas de Murcia, Zaragoza, León, Salamanca, Granada y Lugo se sumó en las últimas horas Barcelona. La ciudad condal ofreció la antigua residencia Ramón Llull en el recinto de la Escola Industrial, situada en pleno centro de la capital catalana y patrimonio de interés nacional. Se trata de un edificio singular, de estilo modernista y novecentista, que acogió hasta 2022 un colegio mayor para más de 200 estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) y que en la actualidad se encuentra cerrado, según informa EL PERIÓDICO del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA.

Al igual que ocurre con el caso ovetense, la propuesta de Barcelona cuenta con el aval de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona, que es la propietaria del inmueble ofrecido como sede. En definitiva, se trata de una candidatura «compartida» por las tres instituciones y reforzada con la adhesión de medio centenar de entidades de relevancia, como universidades, centros de investigación y colegios oficiales. La documentación enviada al ministerio de Política Territorial -el encargado del proceso de selección- incorpora un escrito de la presidenta provincial, Lluïsa Moret, en el que certifica «el compromiso de ceder el inmueble para su uso como sede de la Agencia de Salud Pública» y permitir «el acondicionamiento adecuado en el tiempo requerido». El edificio necesita obras mayores, pero supera los 8.000 metros cuadrados de superficie útil repartidos entre cuatro plantas y un altillo. Cumple con la superficie solicitada por el gobierno del Estado: la agencia precisará de 4.000 metros cuadrados para acomodar a los 300 empleados que aspira a tener como plantilla directa.

El planteamiento estatal de una puesta en marcha progresiva permite encajar una rehabilitación integral. La nueva institución, dependiente del ministerio de Salud, arrancaría con los profesionales de dos equipos que hoy trabajan en Madrid, principalmente adscritos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Este núcleo fundador se ampliaría paulatinamente con más personal, presupuesto y actividad. Además, el Consistorio se ofrece a facilitar el aterrizaje de los primeros profesionales con «sesiones grupales de bienvenida» previas al desplazamiento para darles “información básica para poner en marcha una nueva vida personal y familiar en la ciudad».