La cofradía de Jesús Nazareno de Oviedo nombra Hermana Mayor a Paloma de la Cal
La elegida fue proclamada por aclamación en un cabildo extraordinario y asume el cargo tras más de tres décadas de vinculación con la hermandad
La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Oviedo celebró el pasado jueves un cabildo extraordinario de Elecciones en el que fue proclamada, por aclamación, María de la Paloma de la Cal Álvarez como nueva Hermana Mayor, al ser la única candidatura presentada. El nombramiento queda pendiente de la confirmación por parte de la autoridad eclesiástica.
Licenciada en Farmacia y diplomada en Nutrición Humana y Dietética, natural de Poó de Cabrales y residente en Oviedo, la nueva Hermana Mayor mantiene una vinculación estrecha y continuada con la Semana Santa desde su infancia, una devoción vivida en el ámbito familiar. Miembro de la parroquia y de la Hermandad del Nazareno desde hace más de tres décadas, asume ahora la responsabilidad con el compromiso de servir a la cofradía y a sus hermanos.
