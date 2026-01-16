Cortes de calles en el centro de Oviedo, atascos y modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús: los cambios en el tráfico por la tractorada

Los tractores invaden plaza de España, la avenida de Galicia y sus alrededores. Cientos de ganaderos de toda Asturias han tomado este viernes el centro de Oviedo y su objetivo es hablar con la delegada del gobierno, Adriana Lastra, tras la marcha que protagonizaron esta mañana para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur. Es por ello que los conductores se están encontrando con varias complicaciones de tráfico. Las calles en las que permanecen los diferentes vehículos agrícolas permanecen cerradas y las vías cercanas también sufren cortes.

Cortes en la calle Charles Darwin. / LNE

Una situación que provoca atascos en importantes vías como la avenida Hermanos Menéndez Pidal y la calle Real Oviedo. Pasadas las tres de la tarde, la circulación por las tres vías era complicada. A primera hora de la tarde, continuaba cerrado el tráfico en la avenida de Galicia a la altura de Villa Magdalena desviándose parte de la circulación por la rotonda de plaza de Castilla. Otros conductores optaron por incorporarse a Ciriaco Miguel Vigil. También se registra tráfico lento en la avenida de Colón, la calle Samuel Sánchez, Padre Vinjoy y parte de la Ronda Sur.

También están sufriendo cambios las diferentes líneas de autobús de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA).