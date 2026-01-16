Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Cortes de calles en el centro de Oviedo, atascos y modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús: los cambios en el tráfico por la tractorada

Los vehículos agrícolas permanecen aparcados en plaza de España, la avenida de Galicia y sus alrededores

Atascos en la avenida Hermanos Menéndez Pidal pasadas las tres de la tarde.

Atascos en la avenida Hermanos Menéndez Pidal pasadas las tres de la tarde. / Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Los tractores invaden plaza de España, la avenida de Galicia y sus alrededores. Cientos de ganaderos de toda Asturias han tomado este viernes el centro de Oviedo y su objetivo es hablar con la delegada del gobierno, Adriana Lastra, tras la marcha que protagonizaron esta mañana para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur. Es por ello que los conductores se están encontrando con varias complicaciones de tráfico. Las calles en las que permanecen los diferentes vehículos agrícolas permanecen cerradas y las vías cercanas también sufren cortes.

Cortes en la calle Charles Darwin.

Cortes en la calle Charles Darwin. / LNE

Una situación que provoca atascos en importantes vías como la avenida Hermanos Menéndez Pidal y la calle Real Oviedo. Pasadas las tres de la tarde, la circulación por las tres vías era complicada. A primera hora de la tarde, continuaba cerrado el tráfico en la avenida de Galicia a la altura de Villa Magdalena desviándose parte de la circulación por la rotonda de plaza de Castilla. Otros conductores optaron por incorporarse a Ciriaco Miguel Vigil. También se registra tráfico lento en la avenida de Colón, la calle Samuel Sánchez, Padre Vinjoy y parte de la Ronda Sur.

También están sufriendo cambios las diferentes líneas de autobús de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
  2. El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
  3. La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
  4. Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
  5. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  6. La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
  7. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  8. Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial

Cortes de calles en el centro de Oviedo, atascos y modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús: los cambios en el tráfico por la tractorada

La Universidad Alfonso X el Sabio aterriza en la planta intermedia del Calatrava: "Convertiremos a Oviedo en un referente universitario internacional"

La Universidad Alfonso X el Sabio aterriza en la planta intermedia del Calatrava: "Convertiremos a Oviedo en un referente universitario internacional"

Vox denuncia retrasos en la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo

Vox denuncia retrasos en la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo

El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

El Supremo lo confirma: Una pareja ovetense recupera 2.000 euros por una hipoteca abusiva

El Supremo lo confirma: Una pareja ovetense recupera 2.000 euros por una hipoteca abusiva

IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo

IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo
Tracking Pixel Contents