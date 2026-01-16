Cortes de calles en el centro de Oviedo, atascos y modificaciones en los recorridos de las líneas de autobús: los cambios en el tráfico por la tractorada
Los vehículos agrícolas permanecen aparcados en plaza de España, la avenida de Galicia y sus alrededores
Los tractores invaden plaza de España, la avenida de Galicia y sus alrededores. Cientos de ganaderos de toda Asturias han tomado este viernes el centro de Oviedo y su objetivo es hablar con la delegada del gobierno, Adriana Lastra, tras la marcha que protagonizaron esta mañana para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur. Es por ello que los conductores se están encontrando con varias complicaciones de tráfico. Las calles en las que permanecen los diferentes vehículos agrícolas permanecen cerradas y las vías cercanas también sufren cortes.
Una situación que provoca atascos en importantes vías como la avenida Hermanos Menéndez Pidal y la calle Real Oviedo. Pasadas las tres de la tarde, la circulación por las tres vías era complicada. A primera hora de la tarde, continuaba cerrado el tráfico en la avenida de Galicia a la altura de Villa Magdalena desviándose parte de la circulación por la rotonda de plaza de Castilla. Otros conductores optaron por incorporarse a Ciriaco Miguel Vigil. También se registra tráfico lento en la avenida de Colón, la calle Samuel Sánchez, Padre Vinjoy y parte de la Ronda Sur.
También están sufriendo cambios las diferentes líneas de autobús de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA).
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial