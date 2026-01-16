La fuente de Foncalada, un tesoro del prerrománico de Oviedo, estará restaurada en tres meses

La Fuente de Foncalada, uno de los monumentos más singulares del prerrománico asturiano y Patrimonio Mundial de la Unesco, estará restaurada en un plazo de tres meses gracias a una intervención integral destinada a frenar el avanzado proceso de deterioro que venía sufriendo en los últimos años. Las obras, ya iniciadas con trabajos previos, supondrán una inversión cercana a los 100.000 euros.

Según explicó este viernes el director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, la intervención era «necesaria y urgente» debido al progresivo deterioro del monumento, provocado principalmente por su ubicación en un entorno «altamente urbanizado, con elevados niveles de contaminación, escasa ventilación y problemas de humedad». Estas condiciones han favorecido el crecimiento de material biológico, que ha ido disgregando las juntas de mortero, permitiendo la entrada de agua y el desplazamiento de las piezas de piedra.

La actuación comenzará con una limpieza integral del monumento mediante biocidas para eliminar los organismos biológicos adheridos a la piedra. Posteriormente se retirarán morteros de cemento Portland aplicados en intervenciones antiguas, considerados inadecuados por su excesiva rigidez, y se sustituirán por morteros de cal con chamota de ladrillo, similares a los originales. El proceso continuará con la eliminación de costras superficiales y concluirá con la aplicación de un tratamiento hidrofugante para proteger la piedra y facilitar su conservación futura.

Las obras están condicionadas por la climatología, ya que muchos de los tratamientos requieren condiciones de baja humedad ambiental, motivo por el cual el monumento permanece actualmente cubierto. Además de la restauración, el proyecto incluye un plan de mantenimiento a largo plazo que establecerá un protocolo de conservación preventiva. Este plan permitirá realizar revisiones periódicas y actuaciones de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Oviedo, titular del monumento, garantizando que se lleven a cabo de forma adecuada y respetuosa con el bien patrimonial.

La intervención en la Foncalada se enmarca dentro de una estrategia más amplia de conservación del prerrománico asturiano desarrollada en la última década, con actuaciones recientes en monumentos como San Julián de los Prados (Santullano), Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo.

Aunque desde los años noventa del siglo pasado se han realizado actuaciones relevantes en el entorno de la Foncalada, como el derribo de edificaciones colindantes, el Principado reconoce que sigue siendo un reto gestionar un monumento de más de 1.200 años en pleno centro urbano, por lo que, una vez finalizada la restauración, se seguirá trabajando en la mejora de su entorno inmediato.

Otras obras

Por último, León avanzó que en las próximas semanas comenzarán las obras de la senda peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, con una inversión superior a los 300.000 euros para mejorar la seguridad y accesibilidad entre ambos monumentos, y se refirió también al proyecto para habilitar un albergue de peregrinos en el monasterio de San Pelayo, una iniciativa que se está revisando junto a la comunidad benedictina para compatibilizar la llegada de nuevas monjas con la adecuación de una parte del conjunto a este nuevo uso. n