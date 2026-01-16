El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región

Importante movimiento hostelero en el Principado. El Grupo Paraguas, del matrimonio asturiano formado por Sandro Silva –nació en Brasil, pero pasó su adolescencia y se formó como cocinero en Oviedo– y Marta Seco, prepara su desembarco en Oviedo.

La pareja ha cerrado un acuerdo para hacerse con el edificio que ocupó en la calle San Francisco el histórico restaurante Logos, una parrilla que triunfó a base de vermú solera y que permanecía cerrada desde 2006.

Allí replicarán su Ultramarinos Quintín, uno de los pilares del conglomerado en la madrileña calle Jorge Juan del barrio de Salamanca, donde reinan además con el Paraguas, su primer proyecto (2004), y con Amazónico, nacido en 2016 e implantado también en Londres, Dubai y Miami.

A la pareja, con unos 2.000 trabajadores en sus negocios, le faltaba asentarse en Asturias; hacerlo supone un hito, teniendo en cuenta la influencia de la región en su oferta gastronómica, donde son habituales los guiños a la cocina regional.

En el edificio de cuatro plantas de la ovetense calle San Francisco, las inferiores serán para Quintín, inspirado en los antiguos ultramarinos. Arriba, la pareja planea un proyecto de apartamentos turísticos.

En total, entre la compra del inmueble y la construcción del negocio, el grupo hostelero invertirá una cantidad próxima a los 4 millones, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la operación. De este modo, el Grupo Paraguas ampliará a 11 sus locales activos en España, a los que hay que sumar los cuatro que tiene en el extranjero.

El nuevo restaurante ocupará, en principio, dos plantas y unos 600 metros cuadrados, aunque los detalles aún están por concretar. Una vez firmado el acuerdo, las obras comenzarán próximamente y podrían prolongarse durante unos dos años.

El Grupo Paraguas es uno de los grandes imperios hosteleros de España, con una fuerte presencia también en el extranjero. En 2024 rondó los 100 millones de euros de facturación. El origen del grupo se sitúa en Oviedo: su nombre procede de la popular plaza del Paraguas. Sandro Silva vivió en la ciudad desde los 14 años y aprendió el oficio con su tío, Fernando Martín, histórico de la gastronomía asturiana que regentó durante años el restaurante Trascorrales.

Un imperio de la hostelería con origen en Asturias

Silva conoció a la ovetense Marta Seco en la plaza del Paraguas y, años después, en 2004, abrieron su primer restaurante en Madrid: El Paraguas, en la calle Jorge Juan, cuyo local les arrendó el escritor Antonio Gala. Este restaurante de cocina asturiana marcó un antes y un después y es hoy uno de los más demandados del barrio de Salamanca.

Tras El Paraguas, el grupo amplió su presencia en Madrid con locales como Ten con Ten, Ultramarinos Quintín (el que ahora abrirá en Oviedo), Numa Pompilio, Amazónico (con sedes en Londres, Dubái, Montecarlo y Miami, y pendiente de apertura en Riad), Aarde y Áurea, este último en La Moraleja. También regentan The Library, un templo del vino situado en la calle Serrano. Amazónico, buque insignia del grupo, cuenta además con espacios complementarios como La Destilería y Jungle Jazz Club.

Marta Seco y Sandro Silva. | Grupo El Paraguas / G. P.

Su último proyecto es el Club Metrópolis, una idea exclusiva situada en el icónico edificio del mismo nombre, en la esquina de Gran Vía y Alcalá, que funcionará como un lujoso hotel con espacios gastronómicos y un club estilo inglés. Está previsto que abra el 21 de enero.

El negocio del Grupo Paraguas se basa en una cocina de alto nivel y en la creación de ambientes muy cuidados y selectos, que van más allá de la gastronomía. En casi todos sus restaurantes hay algún guiño a Asturias. El holding hostelero cuenta con alrededor de 2.000 empleados en todas sus sedes.