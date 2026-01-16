Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La iglesia redonda de Oviedo se somete a una profunda revisión: el edificio suma siete décadas de vida

El templo, ubicado en la plaza del Fresno, está siendo sometido a una revisión en profundidad para evitar desprendimientos

Los operarios durante las labores de revisión.

Los operarios durante las labores de revisión. / LNE

Rosalía Agudín

A revisión la fachada de la iglesia de San Francisco de Asís, más conocida como la iglesia redonda, de la plaza del Fresno. Dos técnicos subidos en una grúa inspeccionaron durante la mañana de ayer el exterior del templo, tal y como explicó el párroco Juan José Tuñón. «Estamos realizando una revisión y labores de tratamiento al igual que ocurre con tantos edificios del alrededor que tienen setenta años de vida» .

El edificio es obra del arquitecto ovetense Luis Prieto Bances, uno de los más destacados en España entre la década de los treinta y los setenta del siglo pasado, y fue consagrada el 12 de diciembre de 1964 por el cardenal Tarancón. Su ubicación, en terrenos municipales, fue auspiciada por un grupo de vecinos y fue también erigido como un monumento a los caídos durante la guerra civil. Lo más vistoso y espectacular son las vidrieras policromadas, que en la parte del altar están dedicadas al Antiguo y Nuevo Testamento: Redención, Apocalipsis, evangelistas, pecado, creación y profetas.

La iglesia redonda de Oviedo se somete a una profunda revisión: el edificio suma siete décadas de vida

