Una inversión de 13 millones y un lustro para la implantación plena: los planes para el aterrizaje de la Alfonso X en Oviedo

El centro educativo instalará sus grados de Medicina y Enfermería en la planta intermedia del edificio de Calatrava, que abrirá sus puertas en septiembre con trescientos o cuatrocientos alumnos matriculados

El Palacio de Congresos y Exposiciones.

El Palacio de Congresos y Exposiciones. / Luisma Murias / LNE

Rosalía Agudín

De tiendas a aulas, despachos de profesores y diferentes salas para estudios. Los 23 locales de la planta intermedia de la galería comercial del edificio de Calatrava dejaron ayer atrás su pasado de ocio para convertirse en la sede de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Las obras para demoler paredes y probadores comenzarán en los próximos días. Una inversión que ascenderá a 13 millones de euros y que financiará íntegramente la institución académica sin que pueda exigir ninguna compensación o descuento alguno sobre el canon de 314.600 euros anuales por el alquiler de 14.000 metros cuadrados, tal y como consta en la documentación municipal realizada tras ser esta la única oferta que se presentó en el proceso puesto en marcha por el equipo de gobierno para alquilar la planta.

Las obras durarán un año y se harán por fases. Todo para facilitar el inicio de las clases en septiembre con los grados de Medicina y Enfermería. Arrancarán con trescientos o cuatrocientos alumnos. El resto de estudios universitarios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que se demorará un lustro. Habrá más de tres mil alumnos y el 30% serán extranjeros.

Al mismo tiempo, será importante el número de puestos de trabajo. La Alfonso X prevé emplear a 246 trabajadores repartidos entre 210 profesores y 36 trabajadores no docentes, una vez que estén implantados todos los estudios. También se espera que se externalicen los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, generando «empleo en el entorno», detalla en la documentación el Ayuntamiento. De esta forma, la antigua galería comercial tendrá una nueva vida tras seis años cerrada al público .

Una inversión de 13 millones y un lustro para la implantación plena: los planes para el aterrizaje de la Alfonso X en Oviedo

