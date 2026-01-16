IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo señaló este viernes que la recuperación de la recogida diaria del cubo negro, a partir del próximo 1 de febrero, reconoce implícitamente el "fracaso" de la reciente campaña municipal en favor del uso del cubo marrón y la separación de los residuos orgánicos. "Volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Sin pedagogía, sin incentivos y sin corresponsabilidad, el reciclaje no avanza. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a Oviedo de los objetivos de un reciclaje correcto", señaló el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida asegura que esta medida "supone un parche a un problema estructural de la gestión de residuos en el municipio" y recuerda que "puede representar un retroceso evidente en los objetivos de reciclaje y en la estrategia de economía circular que marca la Unión Europea". La formación de izquierdas critica que se ha optado por una solución que "vuelve a priorizar la basura que no se clasifica" y lamenta que lanza un mensaje contradictorio a la ciudadanía.

El grupo encabezado por Llamazares reclama la comparecencia del concejal responsable para abordar de forma integral el problema de la gestión de residuos y abrir un proceso real de diálogo con todos los sectores implicados. La formación defiende avanzar hacia una tasa de basuras justa que beneficie a quienes reciclan, reforzar la implicación de administradores, impulsar una campaña de concienciación ciudadana y clarificar el papel que debe desempeñar Cogersa en este proceso.