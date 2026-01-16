Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo

"Volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a la ciudad de los objetivos de un reciclaje correcto", explica Gaspar Llamazares

Unos operarios del Ayuntamiento hacen el reparto de cubos de basura.

Unos operarios del Ayuntamiento hacen el reparto de cubos de basura. / Miki López

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo señaló este viernes que la recuperación de la recogida diaria del cubo negro, a partir del próximo 1 de febrero, reconoce implícitamente el "fracaso" de la reciente campaña municipal en favor del uso del cubo marrón y la separación de los residuos orgánicos. "Volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Sin pedagogía, sin incentivos y sin corresponsabilidad, el reciclaje no avanza. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a Oviedo de los objetivos de un reciclaje correcto", señaló el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida asegura que esta medida "supone un parche a un problema estructural de la gestión de residuos en el municipio" y recuerda que "puede representar un retroceso evidente en los objetivos de reciclaje y en la estrategia de economía circular que marca la Unión Europea". La formación de izquierdas critica que se ha optado por una solución que "vuelve a priorizar la basura que no se clasifica" y lamenta que lanza un mensaje contradictorio a la ciudadanía.

El grupo encabezado por Llamazares reclama la comparecencia del concejal responsable para abordar de forma integral el problema de la gestión de residuos y abrir un proceso real de diálogo con todos los sectores implicados. La formación defiende avanzar hacia una tasa de basuras justa que beneficie a quienes reciclan, reforzar la implicación de administradores, impulsar una campaña de concienciación ciudadana y clarificar el papel que debe desempeñar Cogersa en este proceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
  2. El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
  3. La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
  4. Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
  5. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  6. La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
  7. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  8. Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial

El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Oviedo recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

El Supremo lo confirma: Una pareja ovetense recupera 2.000 euros por una hipoteca abusiva

El Supremo lo confirma: Una pareja ovetense recupera 2.000 euros por una hipoteca abusiva

IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo

IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo

La amistad de hace más de cuarenta años que ha hecho que una comunidad parroquial de Oviedo rece por el pueblo iraní: "Esperamos que pronto se vean libres de los tiranos"

La amistad de hace más de cuarenta años que ha hecho que una comunidad parroquial de Oviedo rece por el pueblo iraní: "Esperamos que pronto se vean libres de los tiranos"

Yuja Wang, un torbellino del piano, sorprende al Auditorio Príncipe

El director de escena Emilio Sagi estrena "Carmen" en Oviedo: "En el arte no hay nada sagrado, la censura es lo peor que le puede pasar"

El director de escena Emilio Sagi estrena "Carmen" en Oviedo: "En el arte no hay nada sagrado, la censura es lo peor que le puede pasar"
Tracking Pixel Contents