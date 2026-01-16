IU rechaza el "retroceso" en la política municipal de residuos de Oviedo
"Volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a la ciudad de los objetivos de un reciclaje correcto", explica Gaspar Llamazares
IU-Convocatoria por Oviedo señaló este viernes que la recuperación de la recogida diaria del cubo negro, a partir del próximo 1 de febrero, reconoce implícitamente el "fracaso" de la reciente campaña municipal en favor del uso del cubo marrón y la separación de los residuos orgánicos. "Volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo. Sin pedagogía, sin incentivos y sin corresponsabilidad, el reciclaje no avanza. Esta decisión puede desandar el camino recorrido y alejar a Oviedo de los objetivos de un reciclaje correcto", señaló el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.
Izquierda Unida asegura que esta medida "supone un parche a un problema estructural de la gestión de residuos en el municipio" y recuerda que "puede representar un retroceso evidente en los objetivos de reciclaje y en la estrategia de economía circular que marca la Unión Europea". La formación de izquierdas critica que se ha optado por una solución que "vuelve a priorizar la basura que no se clasifica" y lamenta que lanza un mensaje contradictorio a la ciudadanía.
El grupo encabezado por Llamazares reclama la comparecencia del concejal responsable para abordar de forma integral el problema de la gestión de residuos y abrir un proceso real de diálogo con todos los sectores implicados. La formación defiende avanzar hacia una tasa de basuras justa que beneficie a quienes reciclan, reforzar la implicación de administradores, impulsar una campaña de concienciación ciudadana y clarificar el papel que debe desempeñar Cogersa en este proceso.
