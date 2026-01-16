El Principado dice que no se puede derribar la marquesina de la antigua Fábrica de Gas de Oviedo: "Tiene protección integral"

La marquesina de la Fábrica de Gas es un elemento protegido desde el punto de vista patrimonial y no se puede derribar. Así lo explicó este viernes el director general de Patrimonio, Pablo León, cuya postura choca frontalmente con las intenciones del Ayuntamiento, que la considera en estado de ruina y totalmente irrecuperable. «La realidad es que tanto la marquesina como el gasómetro son elementos que están dentro del catálogo urbanístico con protección integral, la máxima, y eso no se ha modificado. Por lo tanto con esos dos elementos existe el deber de conservación legal», señala el representante del Gobierno regional.

Pablo León va más allá. «Es cierto que el Ayuntamiento presentó en diciembre una solicitud de declaración de ruina para la marquesina que está siendo analizada como corresponde. Se analizará, se valorará y se verá si entra dentro de los casos en los que la ley estipula que un elemento está en ruina. No obstante, la declaración de ruina no implica el cese del deber de conservar un elemento patrimonialmente protegido», explica. «Lo que está muy claro es que ahora mismo no se puede derribar porque no existe ninguna declaración de ruina», añade.

Mientras tanto, los trabajos de demolición de los elementos no protegidos de la Fábrica de Gas, entre las calles Paraíso y Postigo Bajo, continúan a buen ritmo. La constructora cordobesa Barea cifra en 1,03 millones de euros la realización de estas labores, que son clave para desarrollar el proyecto urbanístico y de viviendas que ha dibujado el arquitecto Patxi Mangado para este punto de la ciudad.

Análisis del estado

Los técnicos del Principado ya advirtieron hace un año con contundencia sobre el estado de la marquesina de la Fábrica de Gas. En su informe, instaban a la propiedad del conjunto, la empresa Ginkgo Advisor, a acometer trabajos de refuerzo y restauración al tratarse de un elemento singular, considerado un ejemplo destacado de los primeros usos del hormigón armado. En el caso de que esa intervención no resultase viable, reclamaban la elaboración de un estudio especializado que certificase su estado real de conservación.

Ese análisis técnico fue finalmente realizado y remitido al Ayuntamiento hace más de seis meses, con conclusiones que han sido validadas por la arquitecta municipal. Durante una visita al recinto, la técnica constató que la marquesina presenta un deterioro estructural severo, con deformaciones visibles en las vigas, desplome de pilares, pérdida del recubrimiento del hormigón y una corrosión muy avanzada de las armaduras.

El informe concluye que los daños afectan a más de un tercio de la estructura, hasta el punto de que sería necesario reconstruir elementos esenciales como son la losa, la mitad de los pilares y la totalidad de las vigas principales. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, por medio de su portavoz Carlos Fernández Llaneza, ya le exigió al alcalde, Alfredo Canteli, que se abstenga de «presionar públicamente» a los técnicos de la Consejería de Cultura y recordó la importancia de la marquesina de la Fábrica de Gas.