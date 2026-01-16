El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, manifestó este viernes su "extrema preocupación" por la situación del proyecto de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco. El edil socialista exigió "garantías por escrito" de que la instalación "cumplirá con la máxima homologación que permite la celebración de campeonatos internacionales". "Después de cuatro años de idas, venidas y vueltas para pasar del anteproyecto al proyecto, resulta que para las nuevas pistas de atletismo se ha utilizado en los pliegos una clasificación para las instalaciones que no existe, que fue derogada hace cuatro años por la Federación Internacional de Atletismo", señaló Álvarez.

El grupo de la oposición alerta del importante sobrecoste que ya acumula el proyecto antes incluso de iniciarse las obras. Según recordó Álvarez Areces, la inversión, cifrada en más de 23 millones de euros, ha incrementado su presupuesto en casi un 20% respecto al precio de licitación mediante un modificado. El edil socialista subrayó que una actuación de esta envergadura debe concebirse como "una oportunidad estratégica para el deporte ovetense y ejecutarse con rigor, evitando indefiniciones que puedan derivar en una instalación limitada a entrenamientos o competiciones menores, sin homologación oficial ni validez para el registro de marcas, como ocurrió en su día con el Palacio de los Deportes".

Asimismo, Álvarez explicó que trasladó estas dudas a la comisión de Urbanismo celebrada esta semana, donde la respuesta del equipo de gobierno resultó, a su juicio, especialmente preocupante. En ese foro, señaló, el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, reconoció que “por error” se había aplicado la definición de la normativa de 2005 correspondiente a una instalación de tipo C, una admisión que, según el PSOE, refuerza la necesidad de aclarar de inmediato el alcance real del proyecto y corregir cualquier deficiencia antes de que avance su ejecución.

"Esto no es un simple error técnico, es una chapuza administrativa inadmisible, y más grave cuando pasan cuatro años de proyectos ante proyectos modificados y modificados de los modificados, en los que el objeto principal, disponer de una pista de atletismo del máximo nivel, sigue estando mal definido", denunció el edil socialista. "Los errores y la incapacidad del equipo de gobierno de Canteli no los puede pagar la ciudadanía con los habituales y millonarios modificados de proyecto. Si no saben, que lo paguen ellos", concluyó.