Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

La ciudad recupera el cubo negro de la basura a diario para mejorar el reciclaje y el vidrio se recogerá tres días a la semana

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026

El cubo negro de la basura volverá a estar a diario frente a los portales de los ovetenses a partir del próximo 1 de febrero con el fin de evitar que los vecinos tiren la bolsa con residuos no reciclables al marrón, que está destinado exclusivamente a los restos orgánicos. Además, sube a tres el número de días en el que se puede tirar vidrio. Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para 2026.

El objetivo es alcanzar una tasa de reciclaje del 55 por ciento, la cifra marcada por la Unión Europea. «En Oviedo estamos alrededor del 30 por ciento, niveles similares a los del resto de Asturias», señala José Ramón Prado. Esta distancia respecto a los objetivos europeos es una de las razones que impulsa los cambios en el servicio, según explicó el edil.

