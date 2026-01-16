La Universidad Alfonso X el Sabio aterriza en la planta intermedia del Calatrava: "Convertiremos a Oviedo en un referente universitario internacional"

Atraer, generar y retener talento. También convertir a Oviedo "en un referente universitario internacional". La Universidad Alfonso X el Sabio inicia desde este viernes una nueva etapa en la capital asturiana tras la firma del arrendamiento de la planta intermedia de la galería comercial del Calatrava. "Para mi, hoy es un día muy especial". Así lo detalló el presidente de la institución académica, Jesús Nuñez, momentos después de firmar junto con el Alcalde, Alfredo Canteli, el contrato de arrendamiento de los 23 locales que hasta 2019 eran tiendas. La próxima semana comenzarán los trabajos de derribo de las paredes que darán paso a la construcción de las clases, despachos de profesores y las diferentes salas para comenzar en septiembre la actividad académica. Se esperan entre 400 o 500 alumnos para los dos primeros grados: Medicina y Enfermería. El proceso de implantación de todos los estudios durará un lustro y se esperan más de 3.000 estudiantes.

La hora de la firma del contrato estaba fijada para las doce del mediodía. Diez minutos antes, los representantes de ambas instituciones llegaron a la galería comercial del Calatrava y la primera parada fue el cartel de bienvenida que el Ayuntamiento instaló este jueves junto al parque infantil. Después, comenzó el recorrido por el edificio. Canteli hizo de anfitrión y estuvo acompañado de sus tres tenientes de alcalde: Mario Arias, Nacho Cuesta y Conchita Méndez. Por parte de la Universidad también acudió el rector de la UAX, Juan Romo, y el CEO del grupo UAX, Domingo Mirón. Todos recorrieron los pasillos que en septiembre albergarán a los primeros alumnos y profesores hasta llegar a la zona central. Junto a las escaleras de emergencia estaba instalada una mesa con dos sillas. Tomaron asiento el presidente y el Alcalde para realizar la primera de las seis firmas que hicieron. Dos por cada hoja del contrato de alquiler por veinte años y que permitirá el ingreso de 6,3 millones en las arcas municipales por la utilización del espacio hasta 2046.

El Alcalde fue el primero en tomar la palabra y en tres ocasiones agradeció a la institución que hayan apostado por Oviedo. "España es muy grande y cuando salisteis de Madrid mirasteis a dos sitios: Málaga y la capital de Asturias". El proyecto de la ciudad andaluza se puso en marcha en septiembre y un año después arrancará la expansión por el Norte. "Esta firma marca un antes y un después porque esta es una zona que está totalmente abandonada desde la marcha del antiguo hospital por la ineficacia del presidente y el resto de miembros del Principado". También espera que a "no tardar mucho" comienza la rehabilitación de la plaza de toros. "La Alfonso X viene con ilusión a Oviedo; no vienen formados porque fueron ellos los que quisieron venir. Nosotros hemos empujado por si acaso, pero no hizo falta porque teníais claro que queríais venir. Espero que todo funcione bien en esta etapa que comenzáis".

Nuñez fue el siguiente en hablar. Confesó que hace cincuenta años tuvo el sueño sobre el acceso a la universidad, la formación académica y la práctica. "Se plasmó hace más de treinta años con la construcción y la puesta en marcha del campus de la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid; fue la primera universidad privada española no confesional". Hoy, cuentan con más de 60.000 egresados, más de 30.000 estudiantes, 175 acuerdos internacionales, cinco centros sanitarios propios, dos hospitales de simulación con inteligencia artificial y la academia MIR Asturias. "Dicen que hay patrones de la edad para los sueños. Los jóvenes experimentan sueños más largos y emocionales mientras que los más mayores los tenemos más cortos, intensos y profundos. Uno de ellos es el que nos ha traído hasta aquí, volver a Oviedo, una ciudad que se prepara para albergar la Agencia de Salud Pública y que se postula para ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

No quiso pasar por desapercibido que esta no es la primera vez que apuesta por el centro de Asturias. En los años 90 se puso al frente del colegio Meres y los resultados fueron de lo más satisfactorios. "Lo convertimos en un proyecto educativo pionero y en un referente del panorama formativo asturiano, español e internacional. Durante varias ediciones fuimos nominados al mejor colegio de España y uno de los primeros en ofrecer la posiblidad de cursar el bachillerato ininternacionaln España". También tuvo palabras de agradecimiento para el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; el director de Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens), David González así como la Cámara de Comercio. "Las universidades, escuelas de negocios y los centros de formación especializados tenemos la misión de anticiparnos a las necesidades de un ecosistema cada vez más demandante de talento especializado. Nuestro objetivo es emplear la excelencia, la innovación y el compromiso".