Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: "Hay que poner freno de una vez"

Hasta ahora se había levantado la mano, pero el Ayuntamiento de Oviedo empezará a ser duro con aquellos ciudadanos que no reciclen la basura correctamente. Las malas prácticas de reciclaje le suponen al Consistorio un gasto anual importante –el PSOE llegó a cifrarlo en dos millones de euros– y los responsables municipales comenzarán a actuar para tratar de ponerle freno a la situación. Las multas por este tipo de irregularidades, según se recoge en la ordenanza municipal, parten de los 750 euros. «Se empezará a sancionar en los casos más flagrantes, pero los ciudadanos tienen que empezar a concienciarse porque hay que ponerle freno a esto», explica el concejal de Servicios Básicos, el popular José Ramón Pando.

Uno de los problemas que ha detectado el Ayuntamiento es que es muy habitual que los vecinos tiren la bolsa con residuos no reciclables, que deberían ir al contenedor negro, al marrón, que está destinado exclusivamente a los restos orgánicos. Esta práctica, demasiado extendida, ha provocado que en los últimos meses haya aumentado las toneladas de impropios –residuos que no están en el cubo adecuado– en el contenedor marrón, algo que supone un elevado coste para el Consistorio y repercute en los impuestos de los ciudadanos. La normativa establece que la fracción orgánica no puede contener más de un 20 por ciento de residuos impropios. Sin embargo, en el caso de Cogersa, cuando ese porcentaje supera el 40 por ciento, los desechos no pueden aprovecharse para biometanización y acaban directamente en el vertedero. Esta situación conlleva un sobrecoste para el Ayuntamiento, ya que cada tonelada depositada supone una penalización de 40 euros.

Precisamente para atajar este problema y reducir el elevado volumen de impropios que acaba en el contenedor marrón, el Ayuntamiento de Oviedo ha decidido reforzar el servicio de recogida de residuos. A partir del próximo 1 de febrero, el cubo negro de la basura volverá a colocarse a diario frente a los portales de los vecinos, después de que en los últimos tiempos solo se sacara en días alternos. Con esta medida, el Consistorio pretende facilitar que los ciudadanos depositen correctamente los residuos no reciclables y evitar que estos terminen mezclados con la fracción orgánica, destinada exclusivamente a restos biodegradables. «No sólo vamos a poner multa, el Ayuntamiento seguirá con las campañas de concienciación en los colegios, en los centros sociales y en las casas», dice José Ramón Pando.

Y es que La implantación diaria del cubo negro forma parte de la campaña municipal «Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla», vinculada al nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que el Ayuntamiento renovará con la empresa FCC por un periodo de nueve años, con la posibilidad de una prórroga adicional. Este contrato supondrá un desembolso anual de 27 millones de euros, mientras que el coste específico de la recogida de basuras ascenderá a 11 millones, dos más que hasta ahora.

Además de recuperar la frecuencia diaria del contenedor de resto, la campaña permitirá aumentar las recogidas tanto en la zona urbana como en las áreas rurales del municipio. El objetivo final es mejorar los hábitos de separación en origen y alcanzar una tasa de reciclaje del 55%, el porcentaje marcado por la Unión Europea como meta obligatoria para los próximos años.

Críticas de IU

Por otro lado, IU-Convocatoria por Oviedo criticó este viernes la recuperación de la recogida diaria del cubo negro a partir del 1 de febrero al considerar que supone admitir el fracaso de la reciente campaña municipal de fomento del cubo marrón y la separación de residuos orgánicos. Su portavoz, Gaspar Llamazares, aseguró que «volver al cubo negro diario es admitir que no se ha hecho bien el trabajo previo» y advirtió de que, sin pedagogía ni corresponsabilidad, el reciclaje no avanza. La formación considera que la medida es un parche a un problema estructural de la gestión de residuos, que puede alejar a Oviedo de los objetivos europeos de reciclaje y lanzar un mensaje contradictorio a la ciudadanía. n