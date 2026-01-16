Vox denuncia retrasos en la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró una batería de preguntas para la Comisión de Urbanismo denunciando los "graves retrasos" en la tramitación de contratos para la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del Parque del Oeste. "Una vez más nos encontramos ante una más que dudosa gestión de este equipo de gobierno en la tramitación y planificación de las obras, y por supuesto una inaceptable y arriesgada gestión de los fondos europeos", señaló la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta.

La formación conservadora señala que el Ayuntamiento recibió en junio de 2023 una ayuda de 2,69 millones de euros del Ministerio de Transportes para un proyecto del Plan PIREP. Los plazos se han ido retrasando de forma significativa: el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra no se formalizó hasta julio de 2025, casi un año después de su anuncio. A ello se suma que el contrato de obras que sigue sin adjudicarse, lo que pone en riesgo la ejecución en plazo y la pérdida de los fondos europeos. "Vamos a preguntar al PP si ante este riesgo, se está planteando incluso no ejecutar las obras para no tener que asumir el gasto y arriesgarse a que se le impongan medidas coercitivas", advirtió Peralta.

"Desde la concesión de los fondos en junio de 2023, hasta marzo de 2026 había un margen de dos años y 9 meses, y este equipo de gobierno ha sido incapaz de tramitar con la antelación y margen de tiempo suficiente dos contratos que en total suman ocho meses de ejecución. Desde VOX solicitamos respuestas claras sobre las demoras y el riesgo de pérdida de fondos europeos", concluyó Peralta.