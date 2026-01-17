IU muestra su rechazo al aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio: "Lejos de ser una buena noticia, supone un grave error estratégico para Oviedo y para Asturias"

"El aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio a Oviedo lejos de ser una buena noticia, tal y como sostiene el Alcalde, supone un grave error estratégico para Oviedo y para Asturias". Son palabras del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, después de que este viernes los líderes de ambas instituciones hayan firmado el contrato de arrendamiento de la planta intermedia del Calatrava para que a partir de septiembre comiencen los estudios de Medicina y Enfermería. Se esperan entre trescientos o cuatrocientos alumnos que se irán incrementando durante el próximo lustro hasta los tres mil con la incorporación de nuevos grados y másteres.

Sin embargo, esta implantación no cuenta con el visto bueno de IU. "Entendemos que esta iniciativa no facilita el acceso a la formación sanitaria en condiciones de igualdad. No estamos hablando de mérito ni de capacidad, sino de un modelo basado en el negocio, que convierte la formación universitaria en un producto reservado a quien puede permitírselo económicamente. Además, esta operación debilita claramente a la institución pública, que se verá reducida y perjudicada". También cree que apostar por la UAX significa "fragmentar y empobrecer el sistema universitario asturiano". "Tampoco compartimos la idea de que esta iniciativa contribuya a la dinamización del barrio, ya que la opción más lógica, natural y beneficiosa para la ciudad sería la reordenación de toda la antigua zona sanitaria de El Cristo, vinculada a la ampliación del campus universitario público, lo que permitiría una revitalización real y sostenible de toda la zona".

Otro de los argumentos que da Llamazares es que cree que no se verá favorecida la economía ovetense. "Al contrario, esta operación pasa por poner recursos públicos al servicio de un interés privado y extrae recursos públicos de la economía ovetense, en lugar de reforzar el tejido económico y social de la ciudad desde lo público". “Estamos ante un mal negocio para Asturias y para Oviedo: se sustituyen criterios de igualdad y mérito por criterios de mercado, se debilita la universidad pública y se ponen recursos públicos al servicio de intereses privados. El futuro de El Cristo y de Oviedo pasa por reforzar el campus público, no por privatizar la formación” .