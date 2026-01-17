El kuivi se salva del cierre gracias a un informe jurídico favorable del Ayuntamiento de Oviedo

El proyecto cultural Kuivi Almacenes ha logrado esquivar, al menos por ahora, el cierre ordenado por el Ayuntamiento de Oviedo. Un informe jurídico municipal concluye que la actividad que se desarrolla en el espacio de Almacenes Industriales es compatible con el planeamiento urbanístico y puede seguir funcionando, siempre que se ajuste a una serie de condiciones técnicas y mantenga su carácter provisional.

El documento, firmado por el director general de la Asesoría Jurídica Municipal, respalda la validez legal del criterio aprobado por el Ayuntamiento para autorizar usos provisionales en zonas urbanísticamente bloqueadas desde hace casi dos décadas, como el entorno de los antiguos almacenes industriales de Ciudad Naranco. Precisamente ese estancamiento urbanístico es el que, según el informe, justifica permitir actividades culturales y recreativas que eviten la degradación, la inseguridad y el abandono de estos espacios. En el caso concreto del Kuivi, el informe despeja una de las principales dudas que motivaron la orden de clausura: el uso del edificio. La Asesoría Jurídica concluye que el centro cultural, con actividades artísticas, musicales y de hostelería, es urbanísticamente compatible con la ordenanza de Residencial Abierta que rige en la zona, siempre que cuente con acceso independiente y no se destine a uso residencial.

Donde el informe es más restrictivo es en las obras. Quedan expresamente descartadas aquellas actuaciones que supongan una consolidación del edificio, como la construcción de altillos o cualquier intervención estructural que aumente la superficie o prolongue la vida útil del inmueble, al tratarse de una edificación fuera de ordenación. Estas actuaciones fueron una de las razones por las que los técnicos municipales informaron desfavorablemente el proyecto modificado presentado por los promotores.

Sin embargo, el documento sí avala otras intervenciones clave para la continuidad del proyecto. Considera legal la instalación de carpas y contenedores prefabricados, al tratarse de elementos desmontables y sin cimentación permanente, siempre que se integren en el proyecto de seguridad y respeten los límites acústicos. También da luz verde a las obras necesarias para la cocina y la evacuación de humos, así como a las medidas de insonorización, siempre que no afecten a elementos estructurales y garanticen el cumplimiento estricto de los niveles de ruido en una zona residencial.

Provisional

El informe subraya además que el carácter provisional de la licencia no exime al Kuivi de cumplir todas las exigencias en materia de seguridad, especialmente contra incendios, dada la previsión de un aforo elevado. Para ello, los promotores deberán presentar un proyecto técnico completo y un plan de autoprotección validado por los servicios de emergencia.

En resumen, el Ayuntamiento reconoce que el Kuivi puede seguir funcionando dentro de la legalidad, pero bajo un régimen “en precario”: sin derecho a indemnización, con obligación de cesar la actividad y desmontar las instalaciones si así lo requiere el Consistorio y con estrictas limitaciones para evitar que el espacio se consolide de forma definitiva. Un aval jurídico que permite al proyecto cultural seguir adelante y que refuerza su papel como uno de los motores de la regeneración cultural de Ciudad Naranco.