Paso decisivo para la recuperación definitiva de la fábrica de armas de La Vega: Oviedo espera dar uso a las primeras naves después del verano

La hoja de ruta del Ayuntamiento para recuperar La Vega y devolverla a la ciudad con actividad económica y vida propia se conocerá en los próximos días. Será durante la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento, prevista para el martes, cuando el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, presente el plan para derribar los muros y reintegrar el histórico conjunto en la trama urbana. Un paso decisivo que permitirá a la capital asturiana comenzar a desarrollar los primeros proyectos en las naves después del verano. Semanas lleva advirtiendo el Alcalde de que quedaba poco tiempo para dar un nuevo impulso a la operación y será el día 20 cuando vuelvan a verse públicamente los representantes municipales junto con los del Ministerio de Defensa y el Principado. La hora fijada es a las 11.30 horas y el segundo teniente de alcalde y edil de Planeamiento, Nacho Cuesta, presidirá este órgano recogido en el convenio firmado entre los líderes institucionales en septiembre de 2024.

El trabajo no ha parado alrededor de esta gran operación que aspira a reconvertir La Vega en un gran polo empresarial y cultural, con amplias zonas verdes y viviendas asequibles para jóvenes. En particular, el Ayuntamiento se ha centrado en la planificación urbanística y el proceso arrancará con un concurso de ideas. Las propuestas deberán incidir de manera muy señalada en la integración del conjunto en la trama urbana de la ciudad y el Consistorio no quiere pasar por alto las diferentes realidades que rodean a la antigua fábrica de armas.

El conjunto está rodeado de diferentes realidades como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, el nuevo parque lineal o la glorieta de la Cruz Roja. Proteger el monumento prerrománico es una prioridad de las tres administraciones involucradas en la operación y la idea es crear un vial que vaya desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la glorieta de Santullano. Discurrirá en paralelo a las fachadas sur y este de la nave de Cañones para alejar los coches del templo y también se integrará el conjunto con La Tenderina, el bulevar de Santullano y los ámbitos peatonales y circulatorios que la rodean.

Otro de los retos en los que ha trabajado el Ayuntamiento en los últimos meses es la cesión anticipada de los terrenos y sus naves. Un paso que cuenta con el visto bueno de todas las partes implicadas y la operación está amparada desde el punto de vista patrimonial y cultural. Todo esto hará posible que después del verano vuelvan a abrirse las puertas de La Vega para disfrute de los ovetenses. ¿Cuáles serán los primeros proyectos que albergará? Serán actividades de interés público y utilidad social y darán respuesta a las intenciones recogidas en el Plan Estratégico de la Cultura elaborado al mismo tiempo que la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

El documento, aprobado a finales de año con el apoyo de casi todos los concejales de la Corporación, busca dotar a La Vega de nuevos usos culturales capaces de combinar memoria industrial, innovación y creación artística. Por un lado, se construirá la biblioteca central que se plantea como el edificio de referencia de la red municipal, concebida para acoger nuevas formas de acceso al conocimiento y reforzar la vida cultural de proximidad. También se incluye la escuela de cine y un espacio escénico que tendrá como objetivo atraer talento joven y profesional, y un centro de creación contemporánea que aspira a servir de laboratorio para proyectos experimentales. «Algunos de estos proyectos tienen un grado de definición muy avanzado a través de un régimen de ocupación anticipada y la implantación de usos plenamente compatibles con el planeamiento vigente», detalló el edil Nacho Cuesta.

De igual forma, se culminarán los trabajos arqueológicos derivados de los resultados del georradar, que no constató anomalías significativas en la mayor parte del recinto. «Cumplir con los hitos previstos exigirá, sin duda, la mayor diligencia por parte de las administraciones implicadas con las que hemos seguido manteniendo todo este tiempo un contacto permanente y cuya disposición es total», concluyó el segundo teniente de alcalde.

Son muchos los planes previstos para el futuro de La Vega. La nave M1, con una superficie de 6.000 metros cuadrados, se convertirá en un espacio cultural de la mano de los promotores del madrileño WiZink Center, que prevén desarrollar entre cincuenta o sesenta conciertos anuales. «Será un bombazo para Oviedo», lo calificó Canteli. No es lo único. Entre los planes con los que el PP se presentó a la campaña electoral está la conversión de los 2.000 metros del claustro en una gran sala de exposiciones; también acogerá recitales más pequeños. Para la zona empresarial, Seresco ya mostró su disposición por una de las naves y la Fundación Real Oviedo quiere ocupar uno de los chalés. El Principado, por su parte, se quedará con la nave de cañones.