El PSOE de Oviedo insiste en la conservación de la marquesina de la Fábrica de Gas: "No es un obstáculo, sino un patrimonio singular que debe ponerse en valor"
Fernández Llaneza celebra que el director general de Patrimonio descarte derribar la marquesina que la propiedad y el Ayuntamiento argumentan que está en ruina
"La marquesina no es un obstáculo, sino un patrimonio singular que debe integrarse y ponerse en valor dentro del futuro de la Fábrica de Gas". Son palabras del portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, después de que el director general de Patrimonio, Pablo León, descartase derribar este elemento que se encuentra en estado de ruina. Así lo acreditan los informes contratados por la propiedad, Ginkgo Advisor, y la arquitecta municipal. Sin embargo, el representante del Principado añadió que este estado "no implica el cese del deber de conservar un elemento protegido".
Unas palabras que son del agrado de Fernández Llaneza, quien destaca que la conservación de la marquesina, no solo es perfectamente compatible con la regeneración urbana de la zona, “sino que existe un deber de conservación como elemento catalogado con protección integral". "El equipo de gobierno municipal es el que debe garantizar su recuperación porque las ciudades modernas no avanzan borrando su historia, sino integrándola de manera inteligente en los nuevos proyectos. Hay que actuar con responsabilidad y respeto hacia la historia industrial de Oviedo".
También aprovechó la ocasión para calificar como "bochornosas" las declaraciones del Alcalde cuando la víspera de Reyes pidió poder avanzar en la operación. "Un buen regidor velaría por el interés general y no el de un fondo de inversión, cumpliría la ley, escucharía a los técnicos y a la ciudadanía y protegería y recuperaría la marquesina de Sánchez del Río para la ciudad”.
