Un repartidor resulta herido en un accidente en una de las arterias de Oviedo

Susto en pleno centro de Oviedo. Un repartidor de comida a domicilio resultó herido tras un choque por alcance. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche en la calle Uría, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Fueron los testigos de los hechos quienes dieron aviso a los servicios de emergencia.

Alertaron de que el hombre había quedado debajo del vehículo y, de inmediato, se desplazaron hasta el lugar de los hechos los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) así como la Policía Local y una ambulancia.

Los sanitarios prestaron atención al herido en el lugar de los hechos. Las heridas, en un principio, no revistieron de gravedad pero será sometido a más pruebas que determinarán el alcalde. De forma paralela, los agentes procedieron a asegurar la zona para facilitar las labores de los sanitarios. Colocaron diferentes conos en la calle Uría para advertir al resto de conductores de las restricciones de circulación y el suceso causó mucha expectación.