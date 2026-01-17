Un repartidor resulta herido en un accidente en una de las arterias de Oviedo
El suceso ocurrido en la calle Uría generó expectación y obligó a establecer restricciones de circulación para facilitar la labor de los servicios de emergencia
Susto en pleno centro de Oviedo. Un repartidor de comida a domicilio resultó herido tras un choque por alcance. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche en la calle Uría, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Fueron los testigos de los hechos quienes dieron aviso a los servicios de emergencia.
Alertaron de que el hombre había quedado debajo del vehículo y, de inmediato, se desplazaron hasta el lugar de los hechos los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) así como la Policía Local y una ambulancia.
Los sanitarios prestaron atención al herido en el lugar de los hechos. Las heridas, en un principio, no revistieron de gravedad pero será sometido a más pruebas que determinarán el alcalde. De forma paralela, los agentes procedieron a asegurar la zona para facilitar las labores de los sanitarios. Colocaron diferentes conos en la calle Uría para advertir al resto de conductores de las restricciones de circulación y el suceso causó mucha expectación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando