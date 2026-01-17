Un semillero de éxito empresarial

Emprender se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes desean transformar una habilidad, un conocimiento o una pasión en un proyecto propio. Quienes dan el paso suelen hacerlo con una idea clara del camino que se desea recorrer, aunque no siempre con todas las herramientas necesarias para convertir su iniciativa en un negocio rentable. Es en ese punto donde cobra valor contar con un acompañamiento profesional que permita consolidar la idea y orientarla hacia un crecimiento real.

En este contexto, desde Romalex Consultores, constituida como consultoría estratégica empresarial, explican que el nuevo emprendedor llega con una "base sólida" sobre su idea de negocio: conoce sus gastos fijos, sus necesidades de marketing, sus proveedores y sus potenciales clientes. "Cuando acuden a nuestras oficinas, elaboramos un plan de viabilidad adaptado a las particularidades de su proyecto, les acompañamos en la creación de su empresa y les ofrecemos la información y el asesoramiento necesarios para iniciar su actividad con estabilidad", describen. En este proceso, subrayan igualmente la necesidad de que toda empresa o profesional autónomo cuente con un plan de empleo específico que defina la adaptación del trabajador al puesto —o la adaptación del puesto al perfil del trabajador— y que permita identificar las ventajas y beneficios fiscales y de Seguridad Social asociados a una nueva contratación, elemento clave para una estructura laboral sostenible desde el inicio.

María Romaní / Pablo Solares

El objetivo de Romalex Consultores es que las personas emprendedoras puedan concentrarse plenamente en la gestión de su negocio. "Nosotros asumimos el resto de sus obligaciones. Implantamos protocolos de prevención de acoso laboral y de desconexión digital, y elaboramos planes de igualdad retributiva", señala María Romaní, directora de la firma.

El acoso laboral está presente de manera continua y está afectando a muchos trabajadores María Romaní — Directora de Romalex

Otro de los departamentos de Romalex destaca "la importancia del asesoramiento previo". Para cualquier emprendedor, contar con un análisis técnico de abogados y economistas antes de poner en marcha su proyecto es una inversión que evita numerosos problemas. Lo mismo ocurre con los particulares en asuntos relacionados con herencias, liquidación de impuestos como sucesiones o plusvalía, accidentes de tráfico, compraventa de bienes muebles e inmuebles, conflictos con comunidades de propietarios, contratos de arrendamiento o reclamaciones bancarias, así como en la aplicación de la ley de segunda oportunidad.

Romalex Consultores dispone de oficinas en la Plaza Longoria Carvajal, 2 (Oviedo) y en la Avenida de Oviedo, 46, bajo (Lugones) y destaca por una amplia experiencia en todas sus áreas. Su filosofía se basa en establecer relaciones de confianza, conocer en profundidad las necesidades de cada cliente y adaptarse a ellas. En un entorno legal y social en constante cambio, la firma se actualiza de manera continuada para ofrecer respuestas ágiles, soluciones claras y un acompañamiento profesional de calidad.

Asesoramiento integral para cada reto laboral

Las empresas y los profesionales se enfrentan hoy a numerosos retos que requieren criterio técnico y una gestión precisa: desde garantizar entornos laborales seguros y libres de acoso, avanzar hacia la igualdad retributiva real o asegurar la correcta desconexión digital, hasta resolver situaciones delicadas como un despido, una reclamación salarial o un accidente de tráfico. También entran en juego decisiones complejas relacionadas con contratos, herencias o cuestiones jurídicas que pueden marcar el rumbo de un proyecto o la tranquilidad de una familia.

Interior de las oficinas / Cedida a LNE

En Romalex Consultores acompañan a sus clientes en todos estos ámbitos con una perspectiva integral y más de cuatro décadas de experiencia. La firma, de origen plenamente asturiano y resultado de la unión de varias asesorías especializadas, ha consolidado un equipo multidisciplinar capaz de intervenir desde la creación misma de un negocio, orientando sobre el régimen fiscal y laboral más adecuado, hasta la resolución de cualquier incidencia legal que pueda surgir en el día a día.

Con presencia en Oviedo y Lugones, Romalex Consultores se ha convertido en un referente por su cercanía, profesionalidad y capacidad para ofrecer soluciones a medida que aportan seguridad y confianza a quienes depositan en ellos la gestión de sus asuntos.