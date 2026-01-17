La Universidad Alfonso X el Sabio, el motor económico que aterriza en Oviedo

Cuenta el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez, que hace medio siglo tuvo un sueño relacionado con el conocimiento, la formación universitaria y la investigación. Luchó para conseguirlo y rompió con la famosa frase del dramaturgo Calderón de la Barca de que «los sueños, sueños son». Dos décadas después puso en marcha la Universidad Alfonso X el Sabio, la primera institución privada de España con carácter laico. Su empeño personal se hizo realidad en Villanueva de la Cañada y ese sueño se ha convertido en el motor económico del municipio madrileño, que tiene 24.0000 habitantes. Durante los meses lectivos su población se duplica con estudiantes llegados de todo el mundo. Logros que no le han impedido seguir soñando. Núñez volvió a echar la mente a volar hace dos años poniendo la mirada en Oviedo. Más en concreto, en la planta intermedia de la galería comercial del Calatrava. Allí, la UAX convertirá los 23 locales que hasta 2019 fueron tiendas en clases, salas de estudios, despachos de profesores y espacios para otros servicios. La actividad comenzará en septiembre con Medicina y Enfermería. Después, se irán sumando estudios hasta superar los tres mil universitarios.

Las negociaciones institucionales son una parte indiscutible de la historia de la Alfonso X el Sabio. Recuerda José Canosa en su libro «Universidades, investigación y tecnología. ¿A dónde va España?» que los promotores de este sueño «eran hombres tenaces, que lucharon durante largos años para conseguir la autorización del gobierno» para que una institución privada pudiese «otorgar títulos oficiales con validez en todo el Estado». Lo lograron. También alcanzó Núñez un acuerdo histórico con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que le otorgaba el derecho de uso de un millón de metros cuadrados de terrenos municipales –la extensión de catorce campos de fútbol u ochenta piscinas olímpicas– durante 75 años, a cambio de la construcción de un campus universitario. Los estudios, recuerda Canosa, comenzaron en septiembre de 1994 con «algo menos de setecientos alumnos». La cifra alcanzó a principios de siglo los 10.000 y en el último curso ya superaban los 30.000. En septiembre, Oviedo arrancará con 400 alumnos.

Los datos avalan que los sueños de Núñez son un éxito. Villanueva de la Cañada, al este de la capital del país, cuenta con 24.000 habitantes. «Además, cada año hay una población flotante de 20.000 universitarios y la mayoría proceden de otras comunidades autónomas y países, lo que ha propiciado un intercambio cultural sin precedentes», dicen fuentes oficiales del municipio madrileño. Muchos viven en las tres residencias universitarias con las que cuenta el campus de Villanueva de la Cañada. También gozan los alumnos de un centenar de aulas y seminarios, once laboratorios de investigación y 45 laboratorios donde simular la realidad laboral. No es lo único. En estos treinta años se han expandido al madrileño barrio de Chamberí y el pasado septiembre, a Málaga. Su objetivo siempre es atraer, generar y retener talento bajo el prisma de la excelencia, innovación y compromiso. Además, y como subrayó Núñez en su visita a Oviedo, las universidades, las escuelas de negocios y los centros de formación especializados «tenemos la misión de anticiparnos a las necesidades de un ecosistema cada vez más demandante de talento especializado».

El aterrizaje de la Alfonso X el Sabio en el Calatrava vuelve a situar a la antigua galería comercial como un polo de empleo tras el cierre del Modoo en marzo de 2019. La próxima semana se espera que comiencen las obras para derribar las paredes y probadores de las 23 tiendas que había en la planta intermedia. Después, arrancará la construcción de las clases y diferentes servicios para estudiantes y profesores. A los grados de Medicina y Enfermería, se irá sumando en el próximo lustro estudios universitarios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health). Habrá más de 3.000 alumnos y crearán 246 puestos de trabajo directos entre profesores (210 ) y empleados no docentes (36), una vez que estén implantados todos los estudios. Será el resurgir de Buenavista.

Pero no todos celebran la llegada a la ciudad de la universidad privada. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, calificó esta operación como «un mal negocio para Asturias y para la ciudad porque se sustituyen criterios de igualdad y mérito por criterios de mercado, se debilita la universidad pública y se ponen recursos públicos al servicio de intereses privados. El futuro de El Cristo y de Oviedo pasa por reforzar el campus público, no por privatizar la formación».