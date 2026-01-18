«Almacenes Industriales será el barrio cultural de Asturias» , dice el promotor del kuivi de Oviedo

El promotor del espacio cultural Kuivi Almacenes, Carlos Bauman, valoró este domingo de forma muy positiva el informe jurídico municipal que permite al proyecto continuar su actividad en Ciudad Naranco y aseguró que el documento refuerza la línea de defensa que los responsables del centro presentarán en sus alegaciones ante el Ayuntamiento la próxima semana. «Es una buena noticia que nos anima a seguir adelante», afirma. «Estamos convencidos de que esta zona puede dar mucho de sí y llegar a ser un auténtico barrio cultural, el barrio cultural de Asturias», sostiene.

Bauman subraya que el Kuivi nació con la vocación de recuperar una zona degradada y olvidada de Oviedo, como es el entorno de la calle Almacenes Industriales, y reconoce que desde el inicio fue consciente de la dificultad del proyecto. «No es algo habitual ni en Oviedo, ni en Asturias, ni casi en España», explica. «Era un proyecto delicado que necesitaba mucho apoyo». En ese sentido, el promotor quiso agradecer recibido tanto por parte de los vecinos como del ámbito político. «Desde el primer momento tratamos de tejer complicidades con los vecinos y siempre nos hemos sentido muy apoyados por ellos, por su presencia y por su participación en las actividades», señala.

Bauman destaca además el apoyo institucional mostrado desde los primeros pasos del Kuivi. En concreto, destaca el papel del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que visitó la nave cuando llevaba décadas abandonada. «Interpretó que era un proyecto beneficioso para Oviedo y nos trasladó su apoyo», dice Bauman. El promotor también hizo mención especial al concejal del equipo de Gobierno Nacho Cuesta, cuya implicación considera clave. «Desde el principio estuvimos viendo la manera de enfocar el proyecto y ahora nos consta que está directamente implicado en encontrar una solución», afirma Bauman.

El promotor del Kuivi extiende igualmente su reconocimiento a los grupos de la oposición. Destaca la «relación constante» mantenida con el PSOE y el respaldo «permanente» de Izquierda Unida, cuyos representantes, según Bauman, «han hecho todo lo posible para que esto llegue a buen puerto». Para Bauman, el respaldo recibido demuestra que el Kuivi trasciende lo puramente empresarial. «Creemos que es un proyecto beneficioso para Oviedo y ese apoyo casi unánime de la ciudad es algo que nos motiva y nos da esperanza», señala.

Quejas de Vox

Por otro lado, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha llevado a la Comisión de Urbanismo una batería de preguntas para aclarar si el espacio Kuivi contó en 2024 con licencia municipal para celebrar actuaciones musicales y, en caso afirmativo, en qué términos y desde qué fecha. Vox también pide explicaciones sobre la aprobación a posteriori de un contrato de patrocinio del festival Kuivi Pop Up 2024 y sobre las posibles responsabilidades si los conciertos se realizaron sin autorización.

Vox sostiene que, aunque la Memoria de Actividad 2024 de la Fundación Municipal de Cultura recoge la celebración de 64 actuaciones musicales entre julio y septiembre, el expediente municipal solo refleja una licencia provisional como centro de exposiciones concedida el 1 de octubre de 2024, una vez finalizado el periodo de conciertos. «Si existía licencia para actuaciones musicales, el equipo de gobierno debe decir con claridad cuándo se concedió y para qué tipo de actividad; y si no existía, tendrá que explicar por qué se ha tolerado», señala la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.