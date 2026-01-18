Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Daniel Markez presenta su obra en "Metro y medio"

Daniel Markez, ante el escaparate de &quot;Metro y medio de arte2.

Daniel Markez, ante el escaparate de "Metro y medio de arte2.

El espacio expositivo "Metro y medio de arte" (Barbería Metro, calle Cervantes 12, Oviedo), coordinado por Santiago Martínez, presenta el proyecto "Mad City" de Daniel Markez, diseñador y artista de origen colombiano, residente en Oviedo. Con una estética ligada a la ilustración y al arte urbano, de fuerte carga expresiva, su trabajo está centrado en el retrato contemporáneo. Markez se mueve entre el lenguaje corporativo del diseño gráfico y el más libre de las artes plásticas. "En ‘Mad City’ se cruzan ambos mundos. Diecisiete años de diseño gráfico chocan con la materia, el error y la experimentación. Calle y método. Control y ruido", indica el artista. La exposición incluye 14 piezas, trece de ellas de pequeño formato, óleos sobre cartón, más una pieza principal "If ruled the world", más grande, sobre tela seleccionada para una muestra colectiva en Londres.

Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández

Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: "Será un proyecto muy bonito e ilusionante"

El Curso MIR tendrá récord de alumnos presenciales en Oviedo: 1.500, y la mayoría de fuera de Asturias

