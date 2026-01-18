Daniel Markez presenta su obra en "Metro y medio"
El espacio expositivo "Metro y medio de arte" (Barbería Metro, calle Cervantes 12, Oviedo), coordinado por Santiago Martínez, presenta el proyecto "Mad City" de Daniel Markez, diseñador y artista de origen colombiano, residente en Oviedo. Con una estética ligada a la ilustración y al arte urbano, de fuerte carga expresiva, su trabajo está centrado en el retrato contemporáneo. Markez se mueve entre el lenguaje corporativo del diseño gráfico y el más libre de las artes plásticas. "En ‘Mad City’ se cruzan ambos mundos. Diecisiete años de diseño gráfico chocan con la materia, el error y la experimentación. Calle y método. Control y ruido", indica el artista. La exposición incluye 14 piezas, trece de ellas de pequeño formato, óleos sobre cartón, más una pieza principal "If ruled the world", más grande, sobre tela seleccionada para una muestra colectiva en Londres.
