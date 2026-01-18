IU propone que el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo refuercen su colaboración para renaturalizar el

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo acaba de presentar una proposición para su debate en la próxima Comisión de Urbanismo en la que propone el inicio de conversaciones entre el Ayuntamiento y la Universidad para reforzar la colaboración y la coordinación para renaturalizar el concejo y los campus de El Cristo y El Milán. "Oviedo tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo urbano más sostenible coordinando esfuerzos institucionales y aplicando criterios ambientales de forma coherente en todas las intervenciones urbanas. La lucha contra el cambio climático no pueden ser un añadido, sino un principio rector de la acción municipal».

Así lo destacó el portavoz, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa en la que explica que estas medidas de renaturalización han de articularse en acciones directas, estructurales, formativas y organizativas, así como el impulso de iniciativas específicas en favor de la biodiversidad.

"Queremos subrayar que esta propuesta no se limita al ámbito universitario, sino que plantea extender estos criterios a todas las actuaciones urbanísticas y obras que se desarrollen en la ciudad, incorporando de manera transversal la sostenibilidad, la renaturalización y la protección de la biodiversidad como ejes fundamentales del modelo de ciudad, como así esta aprobado por el Ayuntamiento", concluyó el edil.