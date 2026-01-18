Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
El Ayuntamiento de Oviedo ha solucionado la prohibición de circular en bici por calles peatonales, gracias a la nueva ordenanza de Movilidad y Tráfico aprobada por el Pleno a finales del año pasado
Las bicis ya pueden volver a circular por las calles peatonales de uso compartido. Los carteles colocados por el Ayuntamiento hace meses habían puesto en alerta a los usuarios de este vehículo porque prohibían su paso, pero la Policía Local anunció que no serían multados. Una situación que se ha solucionado con la nueva ordenanza de Movilidad y Tráfico aprobada por el Pleno a finales del año pasado. "La norma supone una mejora respecto a la anterior y queremos resaltar que nuestra postura está y estará siempre a favor del máximo respecto a los viandantes y que el peatón siempre tiene la prioridad en este tipo de vías".
Así lo explicaron los miembros de la asociación Asturies ConBici, a traves de una nota de prensa, en la que explicaron que durante el proceso de información pública de la nueva ordenanza presentaron diferentes alegaciones. "Algunas de ellas han sido incorporadas y otras lo han sido parcialmente. De las últimas, y como ejemplo, está la circulación reglada por parques y jardines o un tratamientos a veces poco realista del aparcamiento de bicis".
Es por ello que se muestras abiertos a explicar sus propuestas al Ayuntamiento. "Siempre estamos dispuestos al diálogo para colaborar colaborar y proponer mejoras, desde nuestra experiencia como usuarios de la bici, para que esta ciudad sea cada vez más un Oviedo para las personas".
