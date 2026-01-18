Quema la tercera casa abandonada y okupada en la zona este de Oviedo en menos de dos meses: la vivienda sufrió graves daños y será tapiada

Tercera casa abandonada y okupada que se incendia en menos de dos meses en la zona este de Oviedo. Los hechos tuvieron lugar a la altura del número 163 de la calle Tenderina Baja. Una llamada registrada a las 0.53 horas puso en alerta a los servicios de emergencias y, de forma inmediata, acudieron hasta el lugar tres vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y los agentes de la Policía Local.

El personal constató nada más llegar que la casa estaba abandonada y es una de las que se okupa con frecuencia. Es por ello que inspeccionaron cada rincón en la búsqueda de heridos y descartaron que hubiese víctimas. De forma paralela, los agentes tomaron declaración a una mujer que afirmó que se encontraba durmiendo sola en la casa cuando el fuego la despertó. Pudo salir de la vivienda antes de sufrir heridas. También afirmó que no tenía ningún objeto que pudiese causar un incendio y alertó que las llamas se encendieron desde el exterior de la vivienda.

Los bomberos actuaron durante dos horas para extinguir las llamas y ventilar la zona, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. La casa quedó gravemente dañada por culpa de las llamas y también precintaron todos los alrededores para evitar que se acerquen personas.

Además, durante la jornada de este domingo se prevé que los efectivos tapien la entrada y la bloquearán con un candado para evitar nuevas okupaciones. Asimismo, a lo largo de la intervención fue cortada la calle Tenderina Baja entre las calles Río Nalón y Río Nora para facilitar las labores de los funcionarios. La actuación se dio por concluida a las 3:45 horas.

Este incendio se suma al ocurrido el 27 de diciembre en el interior de una vivienda abandonada de la calle Vetusta, en la zona del Rayo Mercadín. La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes, aunque el fuego provocó importantes daños materiales en el interior del edificio, que quedó prácticamente inutilizado.

También el 23 de noviembre fueron requeridos los Bomberos al desencadenarse un incendio en un inmueble ubicado a la altura del número 168 de la calle Tenderina Baja. En la vivienda residía una familia con un niño de tres años. El fuego fue provocado por una vela y las llamas invadieron gran parte este edificio de dos plantas afectando gravemente al edificio. El caso fue puesto en conocimiento de Servicios Sociales

El Ayuntamiento está llevando a cabo en los últimos mess el derribo de varias viviendas abandonadas de la zona este de Oviedo. Sin ir más lejos, esta misma semana finalizó la demolición de la casa que ocupaba los número 10 y 12 de la calle Madreselvas, en la zona de La Tenderina conocida como el Rayo-Mercadín. Además, en Tenderina Baja se realizarán este tipo de labores en las próximas semanas.