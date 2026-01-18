"Rivi" vuelve (o no) a la primera línea política después de siete años: un sombrero comunista y una defensa al alquiler de las viviendas vacías

Siete años lleva el exconcejal Roberto Sánchez Ramos, más conocido como "Rivi", alejado de la primera línea de la política. Fue en 2019 cuando anunció que no se volvería a presentar a las elecciones municipales y el cojín que el personal municipal colocaba en su asiento antes de cada Pleno, desapareció antes de la investidura de Alfredo Canteli como Alcalde. Sus apariciones públicas en este tiempo han sido escasas, pero este domingo ha vuelto a la primera línea con un vídeo publicado por IU-Convocatoria por Asturias.

Rivi aparece caminando, vestido con un gorro que incluye la estrella roja de cinco puntas que es un símbolo del comunismo y portando a una maleta de mano plateada. A lo largo de los dos minutos de vídeo hace una clara defensa al programa Alquilámoste, el programa autonómico que busca sacar al mercado las viviendas que están vacías. Los primeros datos aportados por la consejería de Ovidio Zapico cuantificaron en 17 los propietarios y 189 inquilinos que se interesaron por este proyecto.

Sin embargo, el Principado busca más interesados. Es por ello que han publicado este vídeo en el que Rivi critica las acusaciones que dicen que "garantizar alquileres es comunismo". "Por esta razón me han mandado aquí; en Asturias, si ayudas a alquilar un piso ya piensan que estás en la URSS. Spoiler: no". En la siguiente escena, Rivi está sentado en una silla y delante de una mesa con el libro titulado "El alegre comunista" y otro título de Wenceslao Roces. "Vamos a aclarar todo tranquilamente. Aquí nadie fija precios, aquí nadie obliga a alquilar, aquí nadie expropia. En Asturias hay viviendas vacías porque hay propietarios que tienen miedos a impagos, miedos a problemas, miedo general a personas que no traten bien sus viviendas".

Acto seguido, Rivi saca una llave y explica el objetivo de Alquilámoste. "Es seguridad, confianza pero sobre todo y fundamentalmente convertir las viviendas vacías en hogares para la gente. Llevo mucho tiempo callado porque pensé que algunas cosas ya estaban lo suficientemente aclaradas. El artículo 47 de la Constitución dice que la vivienda es un derecho fundamental de nuestra constitución. Alquilámoste no es intervencionismo, es colaboración, es marcar un objetivo que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna como lo dice la propia constitución española". ¿Será esta la vuelta de Rivi a la primera línea política?