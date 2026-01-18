Segundo incendio en una casa abandonada y okupada de Oviedo en menos de 24 horas
Los bomberos continúan trabajando en la vivienda de La Manjoya ante el temor de que reaviven las llamas
Los efectivos del Servicio de Emergencias y Salvamento (SEIS) no tiene descanso este domingo en Oviedo. Segundo incendio en una casa abandonada y okupada. Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde en un edificio de tres plantas ubicado en el número 7 de la calle Cabornio. Las llamas, informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, comenzaron en el piso más bajo y progresaron por todo el bloque. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos.
En la casa reside desde hace tiempo un matrimonio con su hijo mayor. En el momento de los hechos, no había nadie en el interior. Los Bomberos tardaron noventa minutos en sofocar el fuego y la jefatura ha acordado dejar un retén en el lugar de los hechos por temor a que el fuego se reavive. De forma paralela, se dio aviso de la situación a la Guardia Civil que ha iniciado una investigación para determinar cómo se desencadenaron los hechos.
Este incendio se suma al ocurrido la pasada madrugada en una casa abandonada en una casa abandonada de La Tenderina.
