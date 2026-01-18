Sorpresa en la hostelería ovetense: del polémico reality la Casa de los Gemelos a un bar en Oviedo

"Nos dirigimos al lugar donde se graba 'La Casa de los Gemelos', en una urbanización del segundo municipio más rico de España, a 23 kilómetros de Madrid. Allí, comprobamos que se vende un chalet de 343 metros cuadrados por más de un millón de euros, con cuatro habitaciones y cuatro baños. Allí, preguntamos a los vecinos, quienes afirman que se escuchaban "voces" a altas horas de la mañana. "Es muy incómodo porque había noches, había voces a las 3:00 horas (...) Venían por aquí chillando y generando un ambiente que no era muy normal", afirma una vecina, mientras que otra expresa que la convivencia con ellos era "muy mala". "Por el grupo de la comunidad todo el rato había quejas. Desde mi casa se escuchaban gritos y golpes. Cada día era un espectáculo".

Así comenzaba el programa "Equipo de Investigación" su reportaje sobre el fenómenos 'La Casa de los Gemelos', que se rueda en un chalet ubicado en una urbanización del segundo municipio más rico de España. El formato ha logrado captar a un amplio número de seguidores en España. Por ejemplo, las Campanadas de Nochevieja (2024) atrajeron más de 2.7 millones de espectadores únicos en YouTube.

Son muchos los protagonistas que han destacado en este formato por su 'peculiar' manera de convivir en este polémico reality. Uno de ellos es "El Patica", José Ángel Peregrina, un popular tiktoker español de Granada, conocido por sus vídeos cómicos y relajados, especialmente por mostrar su dieta peculiar basada en productos del Lidl (aceitunas, mayonesa, refrescos) y la comida casera de su madre, haciéndose viral por su sencillez y carisma, además de aparecer en programas como First Dates. En una entrevista al diario 'Granada Hoy' se destacaba como una persona "muy familiar", aprovechando su fama para ayudar a sus padres, uno de sus principales apoyos. "Intento darles la vida que antes no tenían y trato de ser sano y estar tranquilo con ellos, porque son las personas que más me han apoyado en este mundo durante todas las cosas que he hecho en mi vida".

Muy activo en sus redes sociales, confiesa que lo que más le reconforta son los mensajes de cariño que recibe de sus seguidores. "Sin duda lo que más me llenan son los mensajes que me llenan, tanto por TikTok como por Instagram, de personas que están en momentos malos de su vida y me dan las gracias porque mi contenido y mi forma de ser les entretiene y les saca una sonrisa. Sacarle un rato de felicidad a la gente para mí es muy satisfactorio.

El Patica ha sorprendido ahora a sus seguidores, sobre todo a los asturianos, con su reciente visita a un conocida bar de Oviedo. En él, tal y como se muestra en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, disfruta, acompañado de su familia de unos entrantes basados en "embutido y aceitunas" y sidra, que escancia "mi primo".

Posteriormente, comparte la ensalada y las patatas fritas que van a degustar para completar la faena con un cachopo, plato que no puede faltar entre los visitantes a la región. Unas imágenes que han sido celebradas por sus seguidores con comentarios como "En la mejor ciudad del mundo!!!"; "En la mejor provincia de la península"... O incluso invitándole a visitar otros rincones del Principado: "Paticaa pasate x avilees y vamos a comernos unos chuletones!!! Cuidate mucho".