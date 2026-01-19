Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
La restricción al tráfico rodado estará vigente entre las 08.00 y las 18.00 horas, mientras se desarrollan unos trabajos en un inmueble de la calle Melquíades Álvarez
La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó este lunes de un corte de tráfico con motivo del izado de equipos mediante grúa autopropulsada a la cubierta de un inmueble situado en la calle Melquíades Álvarez número 7, edificio que alberga la sede de Caja Rural. La actuación obliga a interrumpir la circulación a la altura del entronque de la calle Uría con Melquíades Álvarez.
Los trabajos se llevarán a cabo el domingo 25 de enero, en horario comprendido entre las 08.00 y las 18.00 horas, franja durante la cual permanecerá vigente la restricción al tráfico rodado en este punto céntrico de la ciudad. La intervención es necesaria para garantizar la seguridad durante el izado del material hasta la cubierta del edificio.
Desde la Policía Local se recomienda a los conductores y peatones que presten atención a la señalización provisional instalada en la zona y planifiquen sus desplazamientos con antelación. Asimismo, se ruega comprensión a los usuarios por las molestias que este corte pueda ocasionar, recordando que se trata de una actuación puntual y necesaria para el desarrollo de los trabajos.
