El Ayuntamiento entrega al Teléfono de la Esperanza la recaudación íntegra de la San Silvestre Ciudad de Oviedo
La cantidad donada por el consistorio ovetense asciende a 19.330,40 euros
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha hecho entrega esta mañana a la presidenta del Teléfono de la Esperanza, Ladis García, de la recaudación íntegra obtenida en la San Silvestre Ciudad de Oviedo 2025, que asciende a 19.330,40 euros. El acto simboliza el cierre solidario de una de las citas deportivas más multitudinarias y emblemáticas del calendario ovetense. También estuvo presente la concejala de Deportes, Conchita Méndez.
La cantidad procede de las inscripciones de la carrera celebrada el pasado 31 de diciembre, una prueba que volvió a registrar una elevada participación y un ambiente festivo en las calles de la ciudad. La San Silvestre de Oviedo se consolida así como un evento que, además de fomentar el deporte y la convivencia ciudadana, mantiene un firme compromiso con causas sociales.
Con esta aportación, la San Silvestre ovetense reafirma su apoyo a la labor que desarrolla el Teléfono de la Esperanza en el ámbito de la atención emocional y la prevención del suicidio. Desde la organización y el Ayuntamiento se destacó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen al bienestar social, subrayando el valor de la solidaridad colectiva como motor de este tipo de acciones.
