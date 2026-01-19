La fábrica de La Vega de Oviedo quedará urbanizada e integrada en la ciudad en solo tres años: así será el proceso hasta entonces

Máxima urgencia y total celeridad. Con esas premisas trabajará el Ayuntamiento desde mañana en La Vega para lograr un ambicioso objetivo: que el enorme conjunto industrial, ahora aislado por los muros, sea parte de la ciudad en el menor plazo posible, ya urbanizado, abierto al público y con las naves en perfecto estado de revista.

La inminente constitución de la comisión de seguimiento significará el pistoletazo de salida a un proceso que pretende recuperar parte del tiempo perdido durante los años de tira y afloja entre las administraciones propietarias del suelo. Pronto quedará convocado el concurso de ideas para regresar la antigua fábrica de armas a la ciudad. Será una realidad con el derribo de los muros, un gesto simbólico para una solución que habrá de tener en cuenta las diferentes circunstancias en torno al gran solar, como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados y su más que obligatoria protección; o la integración del conjunto con los barrios de La Tenderina, Ventanielles y el bulevar de Santullano. La memoria y los pliegos para la convocatoria de este proceso ya están redactados y saldrá a concurso en las próximas semanas.

También se deberán culminar los trabajos arqueológicos que descartaron la presencia del conjunto palatino de Alfonso II y se demolerán los elementos que no se conservarán por su mal estado de conservación. «Desde la firma del convenio entre las tres administraciones –en septiembre de 2024– no hemos dejado de trabajar para que la recuperación efectiva de la fábrica de armas sea una realidad en unos plazos significativamente menores que los habituales en este tipo de operaciones y que suelen durar más de una década», explica el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, que será el encargado de presidir este martes la reunión incluida en el convenio. Como secretario actuará un representante del Ministerio de Defensa y también acudirá el Gobierno regional. Una vez formada, la comisión de seguimiento habrá de reunirse dos veces al año.

En cada encuentro se analizará el proceso de reconversión de la fábrica de armas en una zona cultural, verde, empresarial y de viviendas. La construcción de pisos le corresponde al Estado y el gobierno de Pedro Sánchez ya ha adelantado que se construirán viviendas de alquiler para jóvenes. El resto de la gestión queda en manos municipales, a excepción de la nave de cañones, que adquirirá el Principado.

La cesión definitiva de los terrenos es otro de los asuntos de relevancia todavía pendientes. De momento, cualquier actividad ha de tener el visto bueno de Defensa, pero en el equipo de gobierno ovetense trabajan para acelerar esta formalidad y que después del próximo verano los terrenos y sus naves estén a disposición municipal para su puesta en marcha.

Algunas de las ideas que se quieren llevar a cabo están recogidas en el Plan Estratégico de la Cultura, el documento que acompaña a la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El planteamiento pasa por la creación en La Vega de una escuela de cine y un espacio escénico que tendrá como objetivo atraer talento joven y profesional. También se impulsará un centro de creación contemporánea, que aspira a servir de laboratorio para proyectos experimentales, y una gran biblioteca central, que sería el edificio de referencia de la red municipal.

Otra de las claves es alejar de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados los miles de coches que transitan por el bulevar de Santullano a diario. Las tres administraciones admitieron la construcción de un vial que una la nueva rotonda de Santullano con la reformada plaza de la Cruz Roja y que discurra en paralelo por las fachadas sur y este de la nave de cañones. La infraestructura, como ya avanzó Canteli, tendrá diferentes pasos de cebra para que los peatones puedan pasar de un lado a otro de la fábrica con facilidad.