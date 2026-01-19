La nueva sala deportiva del Centro Asturiano dará vida una parte del edificio central que lleva sin uso más de una década: se inaugurará en Semana Santa

Las diferencias presidencias del Centro Asturiano, la actual en manos de Gerardo Martínez Quesada, tienen siempre el reto de adaptarse a las nuevas necesidades de sus más de 17.000 socios. Actividades como pilates y otros ejercicios con entrenadores poseen «listas de espera» por la falta de espacio para poder crecer. Una situación que se resolverá en Semana Santa. Será entonces cuando la constructora Esfer finalizará las obras de conversión de la parte dedicada a las antiguas piscinas climatizadas para la creación de una gran sala donde realizar los diferentes ejercicios. El espacio también contará con vestuarios, sala para máquinas y despacho para el nutricionista y otros especialistas.

El club de campo albergó las piscinas climatizadas en la parte más baja del edificio principal. Esta gran zona quedó sin uso hace más de una década a la espera de un proyecto de futuro que pasa por la conversión del espacio como una sala multiusos deportiva y durante el periodo de diseño pidieron permiso «a la consejería de Patrimonio para acometer los trabajos». También necesitaron el visto bueno del Ayuntamiento y convocaron un concurso para que las diferentes empresas presentaran sus propuestas. Finalmente, Esfer fue la elegida para acometer estos trabajos que comenzaron a mediados del año pasado.

Las primeras labores fueron el derribo de todas las instalaciones que había en esta zona. La piscina se mantenía intacta y fue pasto de la piqueta. De igual forma, detalla Martínez Quesada, fue necesario abrir huecos para que entrase toda la maquinaria. Hoy en día, no queda ni rastro de las baldosas de color azul características de los vasos para nadadores ni las diferentes conducciones que se crearon para dar servicio a los usuarios más acuáticos. Este gran espacio, detalla el presidente, se podrán dividir en dos a través de una mampara corredera dotada por las últimas tecnologías.

Tras abandonar la sala, están los vestuarios. Uno de los objetivos de la presidencia era separar la zona de duchas del resto de estancias para evitar que todo el suelo se llenase de agua. Reto conseguido. También hay una sala para las personas con movilidad reducida y un despacho para que pasen consulta los diferentes servicios.

La presidencia del Centro Asturiano también ha querido con estas obras mirar al futuro. Las antiguas piscinas estaban ubicadas al lado de la sala de calderas. Son dos y de gasoil. Ambas suman cuarenta años y están llegando al final de su vida útil. Es por ello que Martínez Quesada ya piensa en su renovación y ha aprovechado las obras para instalar el nuevo sistema de distribución del agua caliente y la calefacción. También quieren sectorizar la calefacción para encender solo en las salas que sea necesarias y cambiar las luminarias. Todo ello formará parte del plan un plan integral para ir cometiendo las mejoras poco a poco la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones del Naranco . La inversión se espera sumamente costosa.