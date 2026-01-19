La Oficina Municipal de Vivienda de Oviedo atendió a 350 personas el último semestre de 2025

La Oficina Municipal de Vivienda de Oviedo se ha consolidado como uno de los servicios municipales con mayor demanda desde su puesta en marcha. Entre los meses de junio y diciembre de 2025, más de 350 personas acudieron a este recurso dependiente de la Concejalía de Gestión Urbanística, creado tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno municipal e Izquierda Unida para ofrecer atención directa y personalizada ante las crecientes dificultades relacionadas con el acceso y la gestión de la vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

El servicio cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por personal jurídico, administrativo y un arquitecto, lo que permite abordar las consultas desde una perspectiva legal, técnica y urbanística. Esta combinación de perfiles profesionales ha sido clave para dar respuesta a la diversidad de dudas planteadas por los usuarios. El perfil mayoritario de las personas atendidas se sitúa en la franja de edad entre los 40 y los 60 años, con una distribución equilibrada entre hombres y mujeres.

Las consultas

La mayoría de las consultas atendidas durante estos seis meses se ha centrado en el mercado del alquiler, con cuestiones relacionadas con contratos de arrendamiento, derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios, ayudas disponibles, reparaciones, conservación de las viviendas y actualización de precios conforme al IPC. Junto a ello, se ha registrado un notable incremento de consultas sobre la transformación de locales comerciales u oficinas en desuso en viviendas, una alternativa que gana peso ante la pérdida de actividad comercial en determinadas zonas de la ciudad y que requiere un asesoramiento técnico y normativo preciso para garantizar su viabilidad.

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, valora de forma «muy positiva» la evolución del servicio. «El elevado número de usuarios demuestra que se trataba de un recurso muy necesario», señala. Cuesta destaca que «la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y desde el Ayuntamiento estamos consiguiendo ayudar a los ovetenses con un asesoramiento legal y urbanístico gratuito, riguroso y cercano». El edil subraya además la importancia de la oficina para impulsar nuevos usos residenciales en locales vacíos y su papel como herramienta de acompañamiento en procesos hasta ahora complejos y poco accesibles.