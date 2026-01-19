Oviedo despide al catedrático Marcial Fernández, "un maestro en todos los sentidos de la vida"

No es un tópico. La iglesia de San Francisco de Asis se llenó este lunes hasta los topes para despedir a Marcial Fernández Álvarez, catedrático de Matemáticas y una de las figuras más queridas y respetadas de la docencia ovetense. Quienes conocían al fallecido, que tenía 84 años y estuvo más de cuarenta dedicado a la enseñanza, aseguran que además de ser un profesor "muy preparado y cercano a sus alumnos", Marcial Fernández también era "un maestro en todos los sentidos de la vida".

Muchos de los asistentes tuvieron que quedarse de pie al fondo y a los lados del templo para escuchar la homilía del párroco Juan José Tuñón Escalada. Sentado en la primela fila estaba el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que acudió al funeral acompañado de algunos ediles de su equipo de Gobierno, como Mario Arias, Daniel Tarrio y José Ramón Prado. "Era una gran persona a la que quería todo el mundo, no hay más que ver como está la iglesia", afirma Alfredo Canteli.

Natural de La Foz de Morcín, localidad de la que fue "un embajador constante y entusiasta", Marcial Fernández Álvarez inició su trayectoria docente en 1970. Desarrolló la mayor parte de su carrera como profesor en el Instituto Alfonso II de Oviedo, aunque también impartió clase en el Instituto de Ventanielles, el Jovellanos de Gijón, el Colegio San Isidoro y el Colegio de Meres. Formado en el Colegio Santo Domingo de Oviedo, comenzó sus estudios universitarios en la Escuela de Ingenieros de Minas antes de licenciarse en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo. También estudios de Graduado Social. "Marcial hizo de su vida un acto de servicio a la sociedad y eso queda patente hoy en esta iglesia. Hay gente de todo tipo y condición manifestando el cariño que le tenían y lo dura que va a ser su pérdida", dice Isidro Fernández Rozada, fundador de Alianza Popular y expresidente del PP en Asturias. "Además de ser un gran profesor era un gran enseñante, siempre quiso hacer una juventud mejor enseñándoles la importancia del esfuerzo y el trabajo", añade.