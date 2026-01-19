Oviedo tira de la natalidad asturiana con cuatro de cada diez nacimientos

Oviedo continúa un año más liderando la natalidad de la región. De los 4.241 nacimientos que hubo hasta noviembre, 1.734 fueron inscritos en la capital. Así consta en la estadística que realiza mensualmente la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) sobre el movimiento natural de la población. Gijón es el concejo más populoso; sin embargo, ocupa la segunda posición en número de alumbramientos con 1.139. La diferencia entre ambos lugares roza los seiscientos; mientras que Avilés se quedó en tercera con 519. Además, y en el caso de Oviedo, estos números son mejores que los registrados hasta el penúltimo mes de 2024 porque este año hay casi ochenta bebés más. 1.656 frente a los 1.734 cuantificados en los últimos datos publicados.

Por meses, septiembre lideró con 187 bebés inscritos. Le siguió agosto con 173, octubre (167), noviembre (162), enero (161), junio (160), julio (157), marzo (154), abril (152), mayo (136) y febrero (125). Si se analizan los datos de noviembre por municipios, se constata que tras las tres ciudades más populosas se encuentra Langreo cuyas familias inscribieron a 16 bebés seguidas de Mieres (14); Cangas del Narcea (7); Valdés, Ribadesella y Villaviciosa (con 4 cada una) y Cangas de Onís y Coaña (con tres en cada municipio). Además, en medio centenar de municipios no se registró ningún pequeño durante el penúltimo mes del año.

Los buenos datos de nacimientos llegan en un momento en el que Oviedo va de récord en récord de población. Los últimos registros del padrón, también de noviembre, cifran en 226.746 personas los habitantes en la capital asturiana. Los extranjeros cada vez tienen más peso alcanzando los 24.449 residentes. Es decir, uno de cada diez vecinos de Oviedo nació en otro país. Muchos de ellos son familias jóvenes con varios hijos y también hay que tener en cuenta el retorno de los ovetenses que durante su juventud, por motivos de estudios o laborales, se trasladaron a vivir fuera de Asturias. Ahora, muchos regresan a su ciudad de origen para que sus hijos crezcan cerca de sus padres o porque no pueden afrontar el alto precio de la vivienda que hay en otros puntos de España.