Rialto invita a la ópera a las asociaciones asturianas que trabajan en favor de la infancia: el 1 de febrero, a la versión familiar de la "Carmen" de Bizet

Rialto celebra su centenario invitando a la ópera a las asociaciones asturianas que trabajan en favor de la salud y el bienestar infantil, en muchos casos de menores en situación de vulnerabilidad. La Ópera de Oviedo y la emblemática confitería ovetense ofrecerán una función familiar de “Carmen” el próximo 1 de febrero, a las 12.30 horas, en la adaptación de la compañía residente “La Federica” del clásico de Bizet, para todas las entidades interesadas, que ya son más de 22 y que superan las 700 plazas ocupadas. Aún quedan invitaciones disponibles para asociaciones y entidades que estén interesadas.

Esta nueva iniciativa se enmarca, como indicó el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, en su presentación, esta mañana en el teatro Campoamor, dentro de su estrategia para acercar la lírica “a nuevos públicos y reforzar el papel vertebrador de la cultura en la sociedad” y se alinea con el proyecto en favor de la capitalidad cultural de Oviedo. Por su parte, Francisco Gayoso, gerente de Rialto, expresó su “orgullo” por poder colaborar con la Ópera de Oviedo y “contribuir a la actividad cultural de la ciudad”, y animó a otras empresas a hacerlo. “Es la primera vez que hacemos un acto de esas características y nos gustaría que se repitiera todos los años”, apostilló Rodríguez-Ovejero.

El director artístico de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, prometió “una jornada mágica y especial” y reflexionó sobre la importancia de tener “el teatro lleno de público infantil y juvenil”. “Estamos sembrando el público de mañana”, declaró. Reparó en “la solera” de dos instituciones como la confitería Rialto, con un siglo de historia, y los 78 años de la Ópera, ambas, añadió, “tratan de hacer feliz a la región endulzando la vida, con los dulces y con la lírica”. Varela se refirió también a la contribución de la compañía “La Federica”, que lleva ya tres temporadas vinculada a la Ópera ovetense, con varios montajes para un público familiar, y habló de la necesidad de “adapta” la cultura, “para hacerla accesible a personas que no tienen fácil acceder a ella”, no solo al público infantil y joven, también a los mayores: “Esta temporada hemos llegado a las residencias de ancianos del ERA”.

A la presentación de esta mañana asistieron el director general de Acción Cultural, Antón García, y los concejales del Ayuntamiento de Oviedo David Álvarez y Leticia González, además de los representantes de varias de las entidades invitadas a la representación.

“La Federica”, una compañía que tiene su sede en Gijón, estrenará su nueva producción, la adaptación de “Carmen” de Carmen G. Heres, que también la dirigirá, el día 31 de enero, con dos funciones, a las 17.30 y a las 19.30 horas. Las entradas, a partir de 6 euros, están disponibles en la página web de la Ópera de Oviedo. La función del 1 de febrero es solo para las asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la infancia y está íntegramente subvencionada por Rialto.