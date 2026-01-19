Vox advierte sobre la posible pérdida de fondos europeos por "falta de planificación" en el Plan de Sostenibilidad Turística de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo alertó este lunes sobre el "grave riesgo" de pérdida de parte de los 2,1 millones de euros de fondos europeos recibidos para ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). El grupo conservador señala que se han acumulado retrasos "injustificables" en la adjudicación, formalización y puesta en marcha de contratos clave para el proyecto. En la próxima comisión plenaria de Economía y Urbanismo, la formación encabezada por Sonsoles Peralta peguntará por qué no se han formalizado estos contratos, qué plazos manejan y qué plan tiene el Ayuntamiento para evitar la devolución de fondos europeos.

Vox destaca la situación del contrato de asesoría técnica para la estrategia de turismo MICE, licitado en agosto de 2025 con un plazo de ejecución de seis meses y cuya adjudicación fue propuesta el 1 de diciembre. "Resulta incomprensible que un contrato tramitado por urgencia lleve casi cinco meses bloqueado sin que el equipo de gobierno haya sido capaz ni de formalizarlo ni de ponerlo en marcha", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación también alerta sobre la paralización del contrato de renaturalización del Bosque Fulminato, licitado en septiembre de 2025 con un presupuesto superior a los 700.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Aunque la adjudicación fue propuesta en diciembre, no consta ni la formalización ni el acta de replanteo necesaria para iniciar las obras. "Si a estas alturas aún no se ha formalizado el contrato ni se han iniciado las obras, este gobierno está jugando con fuego y poniendo en peligro una inversión estratégica para Oviedo”, denunció Peralta.

A esta situación se suman otros proyectos clave, como el contrato para el suministro e instalación de tótems interactivos turísticos, licitado en octubre de 2025 con tramitación urgente, que permanece atascado en la fase de apertura de sobres, o el contrato para la mejora de la web turística, creación de un "chatbot", observatorio de datos, gemelo digital de la Catedral y contenidos de realidad aumentada, licitado a finales de octubre y aún sin propuesta de adjudicación pese a contar con 14 ofertas. "Si por la incapacidad o dejadez se pierde un solo euro de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística, Vox exigirá responsabilidades políticas hasta las últimas consecuencias", advirtió Peralta.