El Ayuntamiento de Oviedo suscribe un convenio con el AMPA de Latores para asumir el coste de los monitores de hidroterapia del centro

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de un convenio con el AMPA del Colegio de Educación Especial de Latores, asumirá el coste del personal del servicio de hidroterapia, que hasta ahora corría a cargo de las familias. Se trata de una actividad que el centro desarrolla entre los meses de noviembre y mayo y que cuenta con avales médicos que acreditan sus beneficios para el alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente en el ámbito terapéutico y educativo.

El servicio, que pasa a ser financiado por el Consistorio con una aportación anual de 20.000 euros, permitirá garantizar la continuidad de esta actividad sin coste para las familias. La hidroterapia contribuye al trabajo en grupo y a la socialización de los alumnos, favorece la estimulación sensorial progresiva y repercute de manera directa en la mejora de la calidad de vida de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

"Tenemos total disposición a ayudar a las familias de niños y jóvenes con necesidades especiales, con programas y convenios como este, así como a seguir colaborando para que la construcción del nuevo colegio de Montecerrao se agilice, se acorten plazos, y el Principado acometa las mejoras necesarias en el actual centro educativo", señaló el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, durante el encuentro que mantuvo con los representantes del AMPA del colegio este martes.

Programa de conciliación para Carnaval

Aprovechando el encuentro, el Ayuntamiento también anunció el programa de conciliación para necesidades educativas especiales que empezará a funcionar en el próximo puente de Carnaval. El servicio se prestará en los colegios públicos Baudilio Arce, Ventanielles, Parque Infantil, José Luis Capitán-Colloto y Veneranda Manzano durante los días 13, 16 y 17 de febrero. Contará además con servicios complementarios de comedor, desayuno y atención temprana o madrugadores. El plazo de inscripción para participar en el programa permanecerá abierto del 21 de enero a las 10.00 horas al 26 de enero a las 14.00 horas.

"Es un servicio que las familias necesitamos, tanto las que trabajan como las familias cuidadoras, y que no encontramos en otros municipios. Los que ya somos usuarios de este programa consideramos que la experiencia es muy buena y ponemos en valor el buen personal de los campamentos y la implicación de la concejala de Educación", destacó Esther Fernández Quirós, vocal del AMPA. "Nuestros hijos son chavales que necesitan una rutina y para ellos ir a un entorno conocido con personal cualificado, con una actividad estructurada, les reporta mucha tranquilidad y muchos beneficios", concluyó.