El gran local de Las Novedades, ubicado en una de las esquinas más famosas de Oviedo, busca inquilino

La emblemática tienda, con 700 metros cuadrados, está siendo sometido a una reforma en profundidad

El antiguo local de Las Novedades.

El antiguo local de Las Novedades. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

La histórica tienda de Las Novedades, ubicada entre las calles Gil de Jaz y Ventura Rodríguez, busca inquilino. La propiedad se encuentra estos meses reformando este gran local de 700 metros cuadrados dividido en dos plantas.

El piso más alto se encuentra al ras del suelo y el sótano permite la entrada de vehículos a través de la rampa con la que se accede al parking del portal. La Agencia Rodríguez lleva medio año comercializando y varias han sido las empresas que se han interesado por esta oferta, aunque por el momento ninguna ha llegado a cuajar.

Este bajo, según consta en la oferta, se sitúa «en el corazón de Oviedo». «Tiene 25 metros de fachada y es ideal para una tienda, exposición o cualquier actividad que precisa muchos metros diáfanos. Es también muy vistoso» . Hace una década que fueron retiradas las esculturales puertas de madera creadas por Fernando Alba, Premio Nacional de Escultura, en 1972.

