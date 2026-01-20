El gran local de Las Novedades, ubicado en una de las esquinas más famosas de Oviedo, busca inquilino
La emblemática tienda, con 700 metros cuadrados, está siendo sometido a una reforma en profundidad
La histórica tienda de Las Novedades, ubicada entre las calles Gil de Jaz y Ventura Rodríguez, busca inquilino. La propiedad se encuentra estos meses reformando este gran local de 700 metros cuadrados dividido en dos plantas.
El piso más alto se encuentra al ras del suelo y el sótano permite la entrada de vehículos a través de la rampa con la que se accede al parking del portal. La Agencia Rodríguez lleva medio año comercializando y varias han sido las empresas que se han interesado por esta oferta, aunque por el momento ninguna ha llegado a cuajar.
Este bajo, según consta en la oferta, se sitúa «en el corazón de Oviedo». «Tiene 25 metros de fachada y es ideal para una tienda, exposición o cualquier actividad que precisa muchos metros diáfanos. Es también muy vistoso» . Hace una década que fueron retiradas las esculturales puertas de madera creadas por Fernando Alba, Premio Nacional de Escultura, en 1972.
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo