Gran susto en un bazar de Oviedo: cae una estantería a pocos centímetros de un niño de nueve años

Susto en un bazar de Oviedo después de que una estantería de grandes dimensiones se desplomara en el interior del establecimiento. El mueble cayó muy cerca de un niño de nueve años, que se encontraba en el local junto a su familia. Por fortuna, no hubo heridos, pero el impacto y el riesgo vivido generaron momentos de gran tensión.

El padre del menor, todavía afectado por lo ocurrido, explicó que el accidente pudo haber tenido consecuencias muy graves. “¿Sí atrapa a mi hijo qué hubiese pasado?”, se pregunta, visiblemente indignado. "Si llega a pillarlo lo mata", añade el hombre. Según su relato, "la estantería no estaba preparada para soportar el peso que tenía encima".

El hombre también cuestiona los controles de seguridad del establecimiento. “Alguien no hizo su trabajo bien. No hay controles de seguridad que eviten que esto vuelva a suceder”, denunció.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Oviedo, que intervinieron para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos. El incidente quedó en un susto, pero reabre el debate sobre la seguridad en este tipo de comercios y el correcto anclaje y carga de las estanterías.