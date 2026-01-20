El IES Doctor Fleming de Oviedo transforma su biblioteca en un estudio de radio para entrevistar a la narradora Laura Álvarez

La biblioteca del IES Doctor Fleming se convirtió en un estudio de radio por un día. Alumnos del propio centro de secundaria, miembros de "Radio Prestosa", y niños del Colegio Público Gesta tuvieron la oportunidad de hacerle una entrevista a Laura Álvarez, narradora asturiana de ciclismo, que grabaron en formato pódcast. La joven periodista, natural de Grao, resolvió las dudas que le plantearon y compartió sus experiencias personales en un programa que duró unos cincuenta minutos. "Me hace mucha ilusión, cuando me llegan este tipo de oportunidades nunca dudo. Muchos no me conocen, pero siempre intento darles un punto de vista bastante sincero", señaló Álvarez, antes de empezar a grabar.

El trabajo para grabar este nuevo capítulo de la sección "Entrevista a la vista", en la que ya han participado otras personalidades como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, empezó hace semanas. Todos los alumnos que participaron en el programa buscaron información sobre Laura, posteriormente, con ayuda de sus profesores y gracias a la coordinación de la estructura de ambos centros, elaboraron el cuestionario para la entrevista. "Esta actividad les interesa un montón, tienen libertad con las nuevas tecnologías y es una forma de trasladar todo lo que aprenden a un contexto real. Pueden ser presentadores de radio durante un rato", explicó Guillermo Rico, profesor del CP Gesta.

Las preguntas dieron lugar a que la protagonista compartiese muchas reflexiones con ellos y también le permitió a los niños conocer cómo es su trabajo. Laura les confesó que su sueño era ser ciclista profesional, recordó los nervios de sus primeras retransmisiones, la ilusión que le hizo ser reportera en el Tour de Francia y también relató la historia de como, por miedo a irse a estudiar fuera de Asturias, casi acaba matriculada en el Grado de Economía de la Universidad de Oviedo.

Cuando llegó el turno de los alumnos más mayores, de Formación Profesional y Secundaria, hubo preguntas que intentaban profundizar en el papel de la mujer en el periodismo. Álvarez aseguró que "hay mucho por mejorar", pero celebró el incremento de oportunidades, y expresó su desacuerdo con aquellos que dicen que el deporte femenino es menos espectacular que el masculino. "Nunca me lo han dicho, pero, seguramente, a mí me escogieron para trabajar por ser una chica. No obstante, lo que tengo claro es que, si a mí no se me diese bien narrar las competiciones, a las dos semanas estaría en mi casa", aseguró.

El programa estaba justado a un tiempo determinado y, a medida que se acercaba el timbre, fueron finiquitando la entrevista. Antes de despedirse, Laura compartió con los alumnos una reflexión sobre la importancia de saber utilizar las redes sociales y de ser conscientes de que "solo representan la parte de tu vida que quieres mostrar al resto". Todo finalizó con una despedida cargada de agradecimientos por parte del alumnado y un aplauso para marcar el punto final de la grabación.

Noticias relacionadas

La visión del centro organizador

"Estas dinámicas de trabajo les acercan al mundo real y dejan aparcada la teoría. Además, es muy importante para la autoestima del alumnado que confiemos en ellos para gestionar todo lo relacionado con el programa de radio", explicó Natalia Ortiz, directora del IES Doctor Fleming. "La transición natural de los niños del CP Gesta es hacia nuestro centro. Esto sirve para que el año que viene, cuando los alumnos de sexto vengan aquí, ya sepan como funcionan algunos de nuestros proyectos y conozcan las instalaciones", concluyó, haciendo una valoración de la colaboración con otros centros.